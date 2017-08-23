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09:30 (мск), источник: Интерфакс

Лучшие японские фильмы покажут на фестивале в Челябинске

Челябинск. 23 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Фестиваль японского кино пройдет в Челябинске с 25 по 29 августа, сообщает челябинское отделение общества «Россия — Япония» в среду.

Организационную поддержку мероприятию оказывают посольства Японии в России и региональный Минкультуры.

Увидеть японские фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами можно будет на трех площадках: в кинозале ресторана «Galleria.Venezia», в кинотеатре «Знамя» и кинотеатре им. А. С. Пушкина.

Программа фестиваля включает шедевры ведущих мастеров японского кинематографа. В их числе фильма режиссера Такаси Ямадзаки «Всегда: Закаты на Третьей улице», который завершит первый день показа.

В последний день фестиваля ценители японского кинематографа увидят анимационный фильм «Сад изящных слов» режиссера Макото Синкая и художественный фильм «Жена Гэгэгэ» режиссера Такудзи Судзуки.

Помимо просмотров культурная программа насыщена тематическими мастер-классами по японской живописи тушью, каллиграфии, тэмари, игры го, оригами, киригами и другим национальным видам творчества.

Также для зрителей подготовлены выступления клубов боевых искусств.

Вход на кинопоказы и мероприятия кинофестиваля свободный.

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