Лучшие японские фильмы покажут на фестивале в Челябинске
Челябинск. 23 августа.
Челябинск. 23 августа.
Организационную поддержку мероприятию оказывают посольства Японии в России и региональный Минкультуры.
Увидеть японские фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами можно будет на трех площадках: в кинозале ресторана «Galleria.Venezia», в кинотеатре «Знамя» и кинотеатре им. А. С. Пушкина.
Программа фестиваля включает шедевры ведущих мастеров японского кинематографа. В их числе фильма режиссера Такаси Ямадзаки «Всегда: Закаты на Третьей улице», который завершит первый день показа.
В последний день фестиваля ценители японского кинематографа увидят анимационный фильм «Сад изящных слов» режиссера Макото Синкая и художественный фильм «Жена Гэгэгэ» режиссера Такудзи Судзуки.
Помимо просмотров культурная программа насыщена тематическими
Также для зрителей подготовлены выступления клубов боевых искусств.
Вход на кинопоказы и мероприятия кинофестиваля свободный.