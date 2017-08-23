Волгоградские приставы взыскали более 300 миллионов рублей с должников, собравшихся на заграничные курорты

Среди граждан, попавших в список «невыездных», есть и должники по алиментным обязательствам — их 8,3 тысяч. Благодаря такой мере принудительного характера судебным приставам удается взыскать задолженность со злостных неплательщиков.
С начала текущего года с помощью ограничения волгоградских должников в праве выезда за пределы РФ взыскано 338 миллионов рублей (за 7 месяцев 2016 года — 266 миллионов рублей).
Как рассказали в ФССП по Волгоградской области, сегодня существует множество способов узнать о наличии задолженности. Например, сведения об административных штрафах находятся на официальном сайте ГИБДД МВД, сведения о неоплаченных налогах, пенях — на официальном сайте налоговой службы. На сайте УФССП России по Волгоградской области есть возможность получить информацию о наличии в отношении гражданина долгов по исполнительным производствам.