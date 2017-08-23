Волгоградские приставы взыскали более 300 миллионов рублей с должников, собравшихся на заграничные курорты

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Среди граждан, попавших в список «невыездных», есть и должники по алиментным обязательствам — их 8,3 тысяч. Благодаря такой мере принудительного характера судебным приставам удается взыскать задолженность со злостных неплательщиков.

С начала текущего года с помощью ограничения волгоградских должников в праве выезда за пределы РФ взыскано 338 миллионов рублей (за 7 месяцев 2016 года — 266 миллионов рублей).