Прямую электричку из Воронежа в Дивногорье запустят ко Дню знаний
Пригородный поезд № 6410/6409 продлят до станции «Копанище».
Пригородный поезд № 6410/6409 продлят до станции «Копанище».
Пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье’запустит прямую электричку из Воронежа в Дивногорье 2 и 16 сентября. Пригородный поезд № 6410/6409 продлят до станции «Копанище», сообщила
Электричка отправится с вокзала «Воронеж-1» в 9:19 и прибудет в
В День знаний воронежцев ждёт экскурсионная программа, которая включает в себя обзорную экскурсию «Летопись Дивногорья» и экскурсию по