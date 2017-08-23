Прямую электричку из Воронежа в Дивногорье запустят ко Дню знаний

Источник: Вести - Воронеж

Пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье’запустит прямую электричку из Воронежа в Дивногорье 2 и 16 сентября. Пригородный поезд № 6410/6409 продлят до станции «Копанище», сообщила пресс-служба компании. Поездка в субботу, 2 сентября, приурочена ко Дню знаний.

Электричка отправится с вокзала «Воронеж-1» в 9:19 и прибудет в музей-заповедник Дивногорье в 11:38. Обратно пригородный поезд отправится 15:58, пассажиры приедут на воронежский вокзал в 18:20.