Без паники: энергетики уверяют, что клубы черного дыма на хабаровской ТЭЦ-3 — это норма

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 августа, AmurMedia.

Выбросы густого черного дыма из труб ТЭЦ-1 в Хабаровске — не что иное как кратковременный эффект при переходе с угольного топлива на газовое, а на ТЭЦ-3 такая картина и вовсе считается нормой. Во всяком случае, так заявили энергетики. В этом явлении нет ничего страшного, а продукты сгорания практически не попадают в воздух, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель пресс-службы АО «Дальневосточная генерирующая компания» Алексей Субботин.

Информагентство уже сообщало, что на прошлой неделе хабаровчане вновь пожаловались на выбросы черного дыма из труб ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, а также отметили, что в жилмассивах, расположенных поблизости, появился неприятный запах гари. За объяснением редакция обратилась в АО «ДГК», но энергетики сообщили, что ничего экстремального не произошло. Причина выбросов, по словам представителя предприятия, связана с переходом на другое топливо. Правда, объяснение касалось лишь ТЭЦ-1. А вот ТЭЦ-3, по официальным данным, работала в штатном режиме.

— Кратковременное появление дыма из труб хабаровской ТЭЦ-1 17 августа связано с работами по переключению оборудования станции с одного вида топлива (газ) на другой (уголь). После завершения переключения котлоагрегаты хабаровской ТЭЦ-1 вошли в штатный режим работы. Все оборудование Хабаровской ТЭЦ-3 в этот день работало в штатном режиме. Отклонений в выбросах в атмосферу зафиксировано не было, — прокомментировал руководитель пресс-службы АО «Дальневосточная генерирующая компания» Алексей Субботин.

Специалист добавил, что на ТЭЦ-1 в Хабаровске установлена проектная система золоуловителей. Чтобы максимально снизить вредные выбросы в атмосферу, они задерживают до 95% твердых частиц, которые образуются при сжигании угля. Кроме того, теплоэлектроцентраль постепенно переводят на голубое топливо.

— С начала газификации станции в 2006 году на природный газ переведены 7 из 15 котлов. В результате вредные выбросы в атмосферу сократились в 1,4 раза. В 2017 году завершаются работы по газификации восьмого котлоагрегата хабаровской ТЭЦ-1. Уголь продолжает использоваться на Хабаровской ТЭЦ-1 в качестве топлива наряду с природным газом — из соображений надежности энергоснабжения, но его ежегодный расход за 10 лет сократился примерно втрое. На хабаровской ТЭЦ-3 установлена система электрофильтров, позволяющая извлекать до 99% твердых частиц, образующихся в процессе сгорания угля, — добавил Алексей Субботин.