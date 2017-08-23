Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Жених Серены Уильямс шокирован ее «беременными причудами»
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Брежнева в ретро-наряде восхитила Сеть декольте - СМИ
СМИ: Валерия в купальнике показала йогу у озера
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Тень Земли
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Без паники: энергетики уверяют, что клубы черного дыма на хабаровской ТЭЦ-3 — это норма

А вот появление угольной пыли из труб котельной ТЭЦ-1 они объяснили переходом на другое топливо.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 августа, AmurMedia.

Выбросы густого черного дыма из труб ТЭЦ-1 в Хабаровске — не что иное как кратковременный эффект при переходе с угольного топлива на газовое, а на ТЭЦ-3 такая картина и вовсе считается нормой. Во всяком случае, так заявили энергетики. В этом явлении нет ничего страшного, а продукты сгорания практически не попадают в воздух, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель пресс-службы АО «Дальневосточная генерирующая компания» Алексей Субботин.

Информагентство уже сообщало, что на прошлой неделе хабаровчане вновь пожаловались на выбросы черного дыма из труб ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, а также отметили, что в жилмассивах, расположенных поблизости, появился неприятный запах гари. За объяснением редакция обратилась в АО «ДГК», но энергетики сообщили, что ничего экстремального не произошло. Причина выбросов, по словам представителя предприятия, связана с переходом на другое топливо. Правда, объяснение касалось лишь ТЭЦ-1. А вот ТЭЦ-3, по официальным данным, работала в штатном режиме.

— Кратковременное появление дыма из труб хабаровской ТЭЦ-1 17 августа связано с работами по переключению оборудования станции с одного вида топлива (газ) на другой (уголь). После завершения переключения котлоагрегаты хабаровской ТЭЦ-1 вошли в штатный режим работы. Все оборудование Хабаровской ТЭЦ-3 в этот день работало в штатном режиме. Отклонений в выбросах в атмосферу зафиксировано не было, — прокомментировал руководитель пресс-службы АО «Дальневосточная генерирующая компания» Алексей Субботин.

Специалист добавил, что на ТЭЦ-1 в Хабаровске установлена проектная система золоуловителей. Чтобы максимально снизить вредные выбросы в атмосферу, они задерживают до 95% твердых частиц, которые образуются при сжигании угля. Кроме того, теплоэлектроцентраль постепенно переводят на голубое топливо.

— С начала газификации станции в 2006 году на природный газ переведены 7 из 15 котлов. В результате вредные выбросы в атмосферу сократились в 1,4 раза. В 2017 году завершаются работы по газификации восьмого котлоагрегата хабаровской ТЭЦ-1. Уголь продолжает использоваться на Хабаровской ТЭЦ-1 в качестве топлива наряду с природным газом — из соображений надежности энергоснабжения, но его ежегодный расход за 10 лет сократился примерно втрое. На хабаровской ТЭЦ-3 установлена система электрофильтров, позволяющая извлекать до 99% твердых частиц, образующихся в процессе сгорания угля, — добавил Алексей Субботин.

Однако заверения в безвредности выбросов черного дыма не очень-то обнадеживают жителей Хабаровска. Горожане становятся очевидцами жутких облаков над ТЭЦ уже не первый раз и считают, что такие случаи происходят слишком часто, чтобы их игнорировать.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Черные» дезинсекторы все чаще готовят ловушки для потребителей – Наталья Лаврухина
КПК "Приамурье" — проверено Центральным банком
Следствие попросило отправить Серебренникова под домашний арест
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года.
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Величайшие комедии всех времен по версии критиков 253 кинокритика из 52 стран мира по просьбе «Би-би-си» назвали самый смешной фильм всех времен. По результатам опроса был составлен список из 100 величайших комедий, а «Кино Mail.Ru» публикует десятку лидеров этого рейтинга
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь