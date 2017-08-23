Некоторые жители донского региона могут зарегистрировать машину прямо у себя дома

Как пояснили в пресс-службе регионального ГИБДД, для этого необходимо подать заявление через интернет-портал www.gosuslugi.ru .

В ведомстве пояснили, что инвалиды I группы, подав заявление через портал госуслуг, могут получить регистрацию ТС на дому. Данные услуги будут оказываться в соответствии с графиком работы регистрационного подразделения ГИБДД.