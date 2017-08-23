Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Жириновский о решении прокуратуры Украины: "Откровенно идиотское"
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Новый конфликт в Одесском СИЗО, где убили Алену Порошенко – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
16:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Некоторые жители донского региона могут зарегистрировать машину прямо у себя дома

Маломобильные граждане, проживающие в Ростовской области, могут зарегистрировать транспортные средства прямо у себя дома.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГИБДД, для этого необходимо подать заявление через интернет-портал www.gosuslugi.ru.

В ведомстве пояснили, что инвалиды I группы, подав заявление через портал госуслуг, могут получить регистрацию ТС на дому. Данные услуги будут оказываться в соответствии с графиком работы регистрационного подразделения ГИБДД.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (863)249−33−90.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер знаменитый российский актер, звезда "Улицы разбитых фонарей"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
После пожара в Ростове-на-Дону возбуждено дело о халатности
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь