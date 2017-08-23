Некоторые жители донского региона могут зарегистрировать машину прямо у себя дома
Маломобильные граждане, проживающие в Ростовской области, могут зарегистрировать транспортные средства прямо у себя дома.
Маломобильные граждане, проживающие в Ростовской области, могут зарегистрировать транспортные средства прямо у себя дома.
Как пояснили в
В ведомстве пояснили, что инвалиды I группы, подав заявление через портал госуслуг, могут получить регистрацию ТС на дому. Данные услуги будут оказываться в соответствии с графиком работы регистрационного подразделения ГИБДД.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (863)249−33−90.