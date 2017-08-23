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10:51 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключили воду

В Краснооктябрьском районе идут восстановительные работы на новом участке водовода, в силу чего 23 -24 августа в районе перекроют воду, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу «Концессий водоснабжения».

В пресс-службе отмечают, что водовод от улиц Еременко до Богуйской не ремонтировался уже 40 лет. Трубы порядком износились. Предприятие запланировало заменить здесь почти три километра сетей. Очевидно, что сдлать это без отключения воды невозможно.

Отключили воду с 8:00 23 августа до 20:00 24 августа. Не будет воды по следующим адресам:

— Улица Бажова, дома № 3, 5, 11.

— Улица Штеменко, дома № 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 66а, 68.

— Улица Поддубного, дома № 10, 12, 14, 14а, 14б, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31.

— Улица Богунская, дома № 22, 26, 28, 30.

— Улица Созидательская, дома № 2, 4, 6, 8, 10.

— Улица Металлургов, дома № 72, 74, 76, 78.

— Улица Триумфальная, дома № 7, 9, 11, 13.

— Улица Качалова, дом № 58.

— Улица Хользунова, дом № 33.

— Улица Башкирская дом № 23а.

Частный сектор:

— Улица Качалова, дома № 47−75 (нечет).

— Улица Созидательская, дома № 1−21 (нечет).

— Переулок Рабочий, дома № 1−18.

— Переулок Луговой, дома № 1−20.

— Улица Газовая, дома № 2−30; 31−45.

— Улица Винницкая, дома № 1−39а.

— Улица Черниговская, дома № 1−78.

— Улица Житомирская, дома № 1−63.

— Улица Былинная, дом № 9.

— Улица 1-я Спортивная, дома № 1−19.

— Улица 2-я Спортивная, дома № 1−16.

— Переулок 1-й Охотничий, дома № 1−4.

— Переулок.2-й Охотничий, дома № 1−5.

— Переулок 3-й охотничий, дома № 1, 3, 5.

— Улица Летная, дома. № 1−43.

— Переулок Арартский, дома № 1−13.

— Улица Араратская, дома № 1−53.

— Улица Богунская, дома № 40−74, 43−67.

— Переулок 1-й Летный, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10.

— Переулок 2-й Летный, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9.

— Переулок.3-й Летный, дома № 3−13, 4−14.

— Переулок 4-й Летный, дома № 3−39, 4−44.

— Улица Городская, дома № 2−24, 1−23.

— Переулок 1-й Манежный, дома № 11−5.

— Переулок 2-й Манежный, дома № 1−15.

— Переулок 3-й Манежный, дома № 1−19.

— Переулок 4-й Манежный, дома № 1−18.

— Улица Кунгурская, дома № 2−17.

— Улица Димитрова, дома № 1−36.

— Улица Новошахтинская, дома № 1,24.

— Улица Богуйская, дома № 1−24.

— Улица Зеленая зона, дома № 1−16.

— Улица Башкирская, дома № 9, 11.

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