В Краснооктябрьском районе Волгограда отключили воду
В Краснооктябрьском районе идут восстановительные работы на новом участке водовода, в силу чего 23 -24 августа в районе перекроют воду, сообщает ВДТВ со ссылкой на
В Краснооктябрьском районе идут восстановительные работы на новом участке водовода, в силу чего 23 -24 августа в районе перекроют воду, сообщает ВДТВ со ссылкой на
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Отключили воду с 8:00 23 августа до 20:00 24 августа. Не будет воды по следующим адресам:
— Улица Бажова, дома № 3, 5, 11.
— Улица Штеменко, дома № 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 66а, 68.
— Улица Поддубного, дома № 10, 12, 14, 14а, 14б, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31.
— Улица Богунская, дома № 22, 26, 28, 30.
— Улица Созидательская, дома № 2, 4, 6, 8, 10.
— Улица Металлургов, дома № 72, 74, 76, 78.
— Улица Триумфальная, дома № 7, 9, 11, 13.
— Улица Качалова, дом № 58.
— Улица Хользунова, дом № 33.
— Улица Башкирская дом № 23а.
Частный сектор:
— Улица Качалова, дома № 47−75 (нечет).
— Улица Созидательская, дома № 1−21 (нечет).
— Переулок Рабочий, дома № 1−18.
— Переулок Луговой, дома № 1−20.
— Улица Газовая, дома № 2−30; 31−45.
— Улица Винницкая, дома № 1−39а.
— Улица Черниговская, дома № 1−78.
— Улица Житомирская, дома № 1−63.
— Улица Былинная, дом № 9.
— Улица 1-я Спортивная, дома № 1−19.
— Улица 2-я Спортивная, дома № 1−16.
— Переулок 1-й Охотничий, дома № 1−4.
— Переулок.2-й Охотничий, дома № 1−5.
— Переулок 3-й охотничий, дома № 1, 3, 5.
— Улица Летная, дома. № 1−43.
— Переулок Арартский, дома № 1−13.
— Улица Араратская, дома № 1−53.
— Улица Богунская, дома № 40−74, 43−67.
— Переулок 1-й Летный, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10.
— Переулок 2-й Летный, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9.
— Переулок.3-й Летный, дома № 3−13, 4−14.
— Переулок 4-й Летный, дома № 3−39, 4−44.
— Улица Городская, дома № 2−24, 1−23.
— Переулок 1-й Манежный, дома № 11−5.
— Переулок 2-й Манежный, дома № 1−15.
— Переулок 3-й Манежный, дома № 1−19.
— Переулок 4-й Манежный, дома № 1−18.
— Улица Кунгурская, дома № 2−17.
— Улица Димитрова, дома № 1−36.
— Улица Новошахтинская, дома № 1,24.
— Улица Богуйская, дома № 1−24.
— Улица Зеленая зона, дома № 1−16.
— Улица Башкирская, дома № 9, 11.