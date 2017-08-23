В Краснооктябрьском районе Волгограда отключили воду

В пресс-службе отмечают, что водовод от улиц Еременко до Богуйской не ремонтировался уже 40 лет. Трубы порядком износились. Предприятие запланировало заменить здесь почти три километра сетей. Очевидно, что сдлать это без отключения воды невозможно.