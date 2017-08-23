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11:01 (мск), источник: АиФ Казань

В саду Аксенова появились новые арт-объекты — стулья и кресло

Новые арт-объекты в саду Аксенова открыл мэр Казани Ильсур Метшин в рамках акции «Читать в саду».

Три новых арт-объекта — два стула под названием «Метрополь» и «Младший брат», а также кресло «Ква-ква» — установили в саду им. Василия Аксенова за кинотеатром «Мир», сообщила пресс-служба исполкома.

Заслуженный работник культуры РФ Евгений Попов пояснил, что подаренный им стул «Метрополь» назван в честь одноименного альманаха, который выпускал Попов вместе с Аксеновым. Стул «Мой младший брат», дар Александра Кабакова, получил название фильма, снятого по сюжету повести Аксенова «Звездный билет». А кресло «Ква-ква» от Ирины Барметовой — это дань одной из книг писателя, «Москва-ква-ква». Кстати, на подлокотнике кресла сидит «легендарная» лягушка, которая по всем мифологиям приносит любовь, благосостояние и успех.

Главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова отметила, что эти арт-объекты расположились здесь не только для фотографий.

«Акция, которую мы здесь проводим, называется “Читать в саду”. Наша цель, чтобы этот сад не только был наполнен музыкой, джазом, но, чтобы были уединенные места, где можно было бы посидеть и почитать книгу. Это то, чем мы бы хотели, чтобы было наполнено событие», — сказала она.

Напомним, Василий Аксенов родился в Казани в 1932. Учился в школе на пересечении улиц Толстого и Горького, а затем в медицинском университете. После 4 курса уехал в Ленинград.

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