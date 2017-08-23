В Калининграде полицейские проверят автомобилистов с детьми

«Ошибочно мнение, что дети находятся в безопасности на руках у взрослого во время движения автомобиля, ведь в случае столкновения масса тела человека увеличивается в 30 раз, и удержать ребенка на руках невозможно. Стационарные ремни также не подходят маленьким детям для обеспечения безопасности во время движения, так как они не соответствуют их физическим параметрам», — говорят в Госавтоинспекции.