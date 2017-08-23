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16:28 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде полицейские проверят автомобилистов с детьми

Накануне нового учебного года Госавтоинспекция проведет в Калининграде профилактическую акцию «Автокресло для ребенка». Полицейские будут проверять автомобили, в салоне которых есть дети, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ошибочно мнение, что дети находятся в безопасности на руках у взрослого во время движения автомобиля, ведь в случае столкновения масса тела человека увеличивается в 30 раз, и удержать ребенка на руках невозможно. Стационарные ремни также не подходят маленьким детям для обеспечения безопасности во время движения, так как они не соответствуют их физическим параметрам», — говорят в Госавтоинспекции.

Напомним, что с 12 июля вступили в силу изменения в правилах перевозки детей: малыши до 7 лет должны перевозиться в удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту. Дети в возрасте от 7 до 11 лет должна ездить только в автокресле или с использованием ремней безопасности, но на переднем сиденье легкового автомобиля — только в автокресле.

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