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10:45 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге появился невидимый граффити-памятник подлодке «Курск»

В Екатеринбурге появился невидимый граффити-памятник подлодке К-141 «Курск».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля «Стенограффия», граффити-памятник «Курск Непотопляемый» — работа, созданная водоотталкивающим аэрозолем на опорной стене набережной городского пруда. Под дождем, на поверхности проявляется одиннадцатиметровая надпись «Курск», которая не поддается воздействию воды. Объяснение идеи простое: если мы помним о подлодке К-141 «Курск», значит он — непотопляемый.

Авторы проекта — команда фестиваля «Стенограффия»: Евгений Фатеев, Андрей Колоколов, Таисия Спирина, Александр Галешников, Максим Парфёнов, Дмитрий Чабанов, Дарья Мельникова, Константин Рахманов, Анна Клец. Художники: Никита Коротовских и Александр Иванов.

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«У трагедии подводной лодки “Курск” нет даты. Как-то не сразу эта беда стала новостью. Потом долго пытались что-то сделать. Но страна была тогда в жуткой дыре. Тогда мы все — общество, каждый человек в отдельности, даже государство — почувствовали себя бессильными. Но есть одно, самое главное, что нам по силам — помнить. Мы помним. И, надеемся, каждый раз, когда будет идти дождь, это важное слово “Курск” будет оживать, оплакиваемое небом. И нами», — рассказали авторы проекта.

Напомним, — российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска на глубине 108 м в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота после взрыва боезапаса на Б-37.

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