В Екатеринбурге появился невидимый граффити-памятник подлодке «Курск»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля «Стенограффия», граффити-памятник «Курск Непотопляемый» — работа, созданная водоотталкивающим аэрозолем на опорной стене набережной городского пруда. Под дождем, на поверхности проявляется одиннадцатиметровая надпись «Курск», которая не поддается воздействию воды. Объяснение идеи простое: если мы помним о подлодке К-141 «Курск», значит он — непотопляемый.

«У трагедии подводной лодки “Курск” нет даты. Как-то не сразу эта беда стала новостью. Потом долго пытались что-то сделать. Но страна была тогда в жуткой дыре. Тогда мы все — общество, каждый человек в отдельности, даже государство — почувствовали себя бессильными. Но есть одно, самое главное, что нам по силам — помнить. Мы помним. И, надеемся, каждый раз, когда будет идти дождь, это важное слово “Курск” будет оживать, оплакиваемое небом. И нами», — рассказали авторы проекта.