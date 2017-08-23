В Екатеринбурге появился невидимый граффити-памятник подлодке «Курск»
В Екатеринбурге появился невидимый
В Екатеринбурге появился невидимый
Как сообщили Накануне.RU в
Авторы проекта — команда фестиваля «Стенограффия»: Евгений Фатеев, Андрей Колоколов, Таисия Спирина, Александр Галешников, Максим Парфёнов, Дмитрий Чабанов, Дарья Мельникова, Константин Рахманов, Анна Клец. Художники: Никита Коротовских и Александр Иванов.
«У трагедии подводной лодки “Курск” нет даты.
Напомним, — российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска на глубине 108 м в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота после взрыва боезапаса на Б-37.