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10:53 (мск), источник: Uralpress.ru

Владимира Ленина в Челябинске «обновят» за 18 миллионов рублей

Памятник Владимиру Ленину на площади Революции в Челябинске готовится к реконструкции. Она обойдется в 18 миллионов рублей.

На сегодняшний день закончены работы по инженерно-техническому обследованию памятника, дана квалифицированная оценка его состоянию. В ближайшее время будет организован аукцион на разработку научно-проектной документации монумента. На весь комплекс мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального значения запланированы средства из различных источников в размере 18 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров.

Долгие годы памятник Ленину находился в государственной собственности, что не давало правовой возможности муниципалитету направлять средства на его реконструкцию. В результате монумент со временем пришел в негодность, а его состояние было признано аварийным. В феврале 2016 года по решению депутатов Челябинской городской Думы памятник был принят на баланс муниципалитета.

«Площадь Революции — это лицо Челябинска. Но, поскольку памятник Ленину находился в федеральной собственности, мы не имели юридических прав ни на какие ремонтные или косметические работы. Из федерального бюджета деньги на содержание памятника не выделяются, поэтому мы приняли решение взять его на баланс города и после обследования специалистами начать ремонтные работы, чтобы центр города по-прежнему достойно выглядел и радовал горожан», — отметил председатель челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Напомним, памятник Ленину был установлен 5 ноября 1959 года и представляет собой историческую ценность.

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