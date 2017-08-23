Владимира Ленина в Челябинске «обновят» за 18 миллионов рублей
Памятник Владимиру Ленину на площади Революции в Челябинске готовится к реконструкции. Она обойдется в 18 миллионов рублей.
Памятник Владимиру Ленину на площади Революции в Челябинске готовится к реконструкции. Она обойдется в 18 миллионов рублей.
На сегодняшний день закончены работы по
Долгие годы памятник Ленину находился в государственной собственности, что не давало правовой возможности муниципалитету направлять средства на его реконструкцию. В результате монумент со временем пришел в негодность, а его состояние было признано аварийным. В феврале 2016 года по решению депутатов Челябинской городской Думы памятник был принят на баланс муниципалитета.
«Площадь Революции — это лицо Челябинска. Но, поскольку памятник Ленину находился в федеральной собственности, мы не имели юридических прав ни на какие ремонтные или косметические работы. Из федерального бюджета деньги на содержание памятника не выделяются, поэтому мы приняли решение взять его на баланс города и после обследования специалистами начать ремонтные работы, чтобы центр города
Напомним, памятник Ленину был установлен 5 ноября 1959 года и представляет собой историческую ценность.