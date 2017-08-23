Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали почему американец не вышел на пьедестал с русским
Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для глянца
"Никто не застрахован": эксперт о целях задержания Серебренникова
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Новый конфликт в Одесском СИЗО, где убили Алену Порошенко – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13Умерла Вера Глаголева
15:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Прокуратура запретила жителям ростовской многоэтажки пользоваться лифтом

Из-за потенциальной опасности при использовании лифта жителям ростовской многоэтажки, расположенной по адресу: ул. 18-я линия, 67, вообще запретили им пользоваться.

Распоряжение об этом опубликовала прокуратура Пролетарского района южной столицы после проверки исполнения МУП «ЖЭУ-5» законодательства по обеспечению безопасности эксплуатации лифтов в многоквартирных домах.

Как пояснили в ведомстве, было установлено, что лифт в данном доме был введен в эксплуатацию в 1990 году. При этом в документах не было указано, каков его срок службы, поэтому по закону считается, что лифтом можно пользоваться 25 лет. Таким образом, срок эксплуатации лифта в указанном доме на момент проверки истек, а организацией, обслуживающей лифт, не проведено его обследование.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области подчеркнули, что такой лифт представляет угрозу для жизни и здоровья пассажиров. Теперь, пока МУП «ЖЭУ-5» не проведет обследование данного оборудования, пользоваться им запрещено.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер знаменитый российский актер, звезда "Улицы разбитых фонарей"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Серебренникова отправили под домашний арест
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
«Ъ» узнал о новых правилах въезда граждан России на Украину
Стала известна дата премьеры «Прямого эфира» с Малаховым
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь