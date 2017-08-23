Прокуратура запретила жителям ростовской многоэтажки пользоваться лифтом

Как пояснили в ведомстве, было установлено, что лифт в данном доме был введен в эксплуатацию в 1990 году. При этом в документах не было указано, каков его срок службы, поэтому по закону считается, что лифтом можно пользоваться 25 лет. Таким образом, срок эксплуатации лифта в указанном доме на момент проверки истек, а организацией, обслуживающей лифт, не проведено его обследование.