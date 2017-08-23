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10:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В подготовке к школе нижегородским сиротам поможет администрация города

Глава администрации Нижнего Новгорода вместе с руководителями районных администраций оказали помощь в подготовке к школе детям-сиротам.

Источник: РИА "Новости"

Около десяти лет в Нижнем Новгороде существует добрая традиция — помогать школьникам, оставшимся без попечения родителей, в подготовке ко Дню знаний.

В каждом районе города в преддверии начала учебного года будут проводиться благотворительные мероприятия, в рамках которых будущие первоклассники и учащиеся младших классов получат в подарок школьные принадлежности, портфели и сладкие подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Глава администрации Сергей Белов отметил, что «самое главное, что нужно детям, которые в силу разных причин остались без родителей — это внимание и забота. Конечно, у ребят есть опекуны, которые с ними занимаются, но мы, как власть, не можем оставаться в стороне. Дети должны чувствовать, что рядом есть люди, которым небезразлична их судьба. Поэтому нужно постараться сделать все возможное, чтобы создать им хорошее настроение, чтобы они с радостью пошли в школу, получали хорошие отметки, учились, радовали своими успехами окружающих».

Заметим, что на данный момент в Нижнем Новгороде 1508 детей школьного возраста, которые воспитываются в семьях опекунов и попечителей.

Глава администрации Приокского района Виталий Ковалев рассказал: «Мы стараемся следить за успехами детей нашего района. В этом году на благотворительные средства для 40 ребят, оставшихся без попечения родителей, мы приобрели школьные принадлежности. Двенадцать первоклассников получили в подарок укомплектованные всем необходимым школьные ранцы».

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