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11:01 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Автомобильную стоянку у хабаровского цирка снесли за долги

Предприниматель, который арендовал участок, лишился земли.

В Хабаровске предприниматель из-за долгов лишился участка земли, который на протяжении нескольких лет арендовал у муниципалитета. Кстати, земля находится вблизи хабаровского цирка и использовалась в качестве стоянки для автомобилей. Но, как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом управлении УФССП, теперь участок вернули муниципалитету.

 — Индивидуальный предприниматель пользовался участком по договору аренды, однако плату не вносил и накопил долги. Тогда администрация Хабаровска обратилась в суд с иском, в котором требовали суд обязать хабаровчанина вернуть участок муниципалитету, то есть освободить его. Суд встал на сторону администрации и дал предпринимателю 10 дней, чтобы убрать стоянку, — сообщила сотрудник пресс-службы УФССП Марина Луцик. Хабаровчанин, несмотря на решение суда и долги, участок земли не освобождал.
— Требования он просто проигнорировал. Пришлось вместе с администрацией выезжать на стоянку, чтобы освободить участок в принудительном порядке — демонтировать забор, который ограждал стоянку, убрать сторожевой домик. Сейчас участок возвращен муниципалитету, — отметила Марина Луцик.

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