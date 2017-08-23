Автомобильную стоянку у хабаровского цирка снесли за долги

В Хабаровске предприниматель из-за долгов лишился участка земли, который на протяжении нескольких лет арендовал у муниципалитета. Кстати, земля находится вблизи хабаровского цирка и использовалась в качестве стоянки для автомобилей. Но, как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом управлении УФССП, теперь участок вернули муниципалитету.

— Индивидуальный предприниматель пользовался участком по договору аренды, однако плату не вносил и накопил долги. Тогда администрация Хабаровска обратилась в суд с иском, в котором требовали суд обязать хабаровчанина вернуть участок муниципалитету, то есть освободить его. Суд встал на сторону администрации и дал предпринимателю 10 дней, чтобы убрать стоянку, — сообщила сотрудник пресс-службы УФССП Марина Луцик. Хабаровчанин, несмотря на решение суда и долги, участок земли не освобождал.

— Требования он просто проигнорировал. Пришлось вместе с администрацией выезжать на стоянку, чтобы освободить участок в принудительном порядке — демонтировать забор, который ограждал стоянку, убрать сторожевой домик. Сейчас участок возвращен муниципалитету, — отметила Марина Луцик.