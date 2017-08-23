Би-би-си назвала лучшую комедию всех времен
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Британская национальная телерадиовещательная корпорация
В первую десятку также вошли следующие фильмы: «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика (1964 год), «Энни Холл» Вуди Аллена (1977 год), «День сурка» Гарольда Рамиса (1993 год), «Утиный суп» Лео Маккэри (1933 год), «Жизнь Брайана по Монти Пайтон» Терри Джонса (1979 год), «Аэроплан!» Дэвида и Джерри Цукеров, а также Джими Абрахамса (1980 год), «Время развлечений» Жака Тати (1967 год), «Это — Spinal Tap» Роба Райнера (1984 год) и «Паровоз Генерал» Клайда Брукмана и Бастера Китона (1926 год).
«Король комедии» Мартина Скорсезе делит 100-е место с «Дамским угодником» Реджинальда Хадлина.
Над анализом данных и составлением рейтинга работала редакция культуры
Мы призывали экспертов следовать зову сердца и выбрать своих фаворитов, картины, которые стали частью их жизни, а не те, которые отвечают каким-то критериям великолепия.
В итоговый список попали только три картины, получивших «Оскара» за фильм года. В рейтинг попали «достаточно много» комедий, снятых после 2000 года, лучший показатель — у ленты «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» 2004 года (режиссер — Адам Маккей). Она заняла 33 место.
Анализируя результаты, сотрудники отдела культуры отметили, что женщины чаще отдавали свои голоса за американскую комедию 1995 года «Бестолковые», мужчины же предпочитали «Зверинец» 1978 года.
Также заметна разница между результатами критиков из разных стран: «то, что кажется смешным в английском диалоге, зачастую не сохраняется при переводе, а жители разных стран
Ранее появились два других рейтинга, связанных с киноиндустрией: журнал Forbes подсчитал доходы актеров и актрис за последний год. Самым высокооплачиваемым актером стал Марк Уолберг ($68 млн), актрисой — Эмма Стоун ($26 млн).