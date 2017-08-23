Би-би-си назвала лучшую комедию всех времен

Британская национальная телерадиовещательная корпорация Би-би-си опросила 253 кинокритика из 52 стран мира, чтобы определить лучшие комедии в истории кинематографа. Каждого просили перечислить 10 фильмов любых стран производства и любого года выхода. Проанализировав результаты, Би-би-си отдала первое место картине 1959 года «В джазе только девушки» режиссера Билли Уайлдера.

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Подборка Величайшие комедии всех времен по версии критиков

Над анализом данных и составлением рейтинга работала редакция культуры Би-би-си. Как отмечается в материале заместителя редактора отдела Кристиана Бловелта, сотрудники компании не уточняли в вопросе, что подразумевается под комедией. Респонденты могли трактовать это понятие как угодно.

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В итоговый список попали только три картины, получивших «Оскара» за фильм года. В рейтинг попали «достаточно много» комедий, снятых после 2000 года, лучший показатель — у ленты «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» 2004 года (режиссер — Адам Маккей). Она заняла 33 место.

Анализируя результаты, сотрудники отдела культуры отметили, что женщины чаще отдавали свои голоса за американскую комедию 1995 года «Бестолковые», мужчины же предпочитали «Зверинец» 1978 года.

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Также заметна разница между результатами критиков из разных стран: «то, что кажется смешным в английском диалоге, зачастую не сохраняется при переводе, а жители разных стран по-разному понимают одни и те же шутки».

Так, успех «В джазе только девушки» обусловлен голосами критиков из Европы, Восточной Азии и стран Латинской Америки, отмечает Би-би-си.