Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Суды начали забирать детей у суррогатных матерей
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Огромная колонная «Правого сектора» идет мстить ВСУ – ДНР
Немецкие СМИ о привозе оружия Киеву: Кошмарный сон
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
11:29 (мск), источник: РБК

Би-би-си назвала лучшую комедию всех времен

Опрошенные Би-би-си кинокритики из более чем 50 стран мира отдали предпочтение фильму «В джазе только девушки» 1959 года. В первую десятку также вошли работы Стэнли Кубрика, Вуди Аллена и Терри Джонса.

Британская национальная телерадиовещательная корпорация Би-би-си опросила 253 кинокритика из 52 стран мира, чтобы определить лучшие комедии в истории кинематографа. Каждого просили перечислить 10 фильмов любых стран производства и любого года выхода. Проанализировав результаты, Би-би-си отдала первое место картине 1959 года «В джазе только девушки» режиссера Билли Уайлдера.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первую десятку также вошли следующие фильмы: «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика (1964 год), «Энни Холл» Вуди Аллена (1977 год), «День сурка» Гарольда Рамиса (1993 год), «Утиный суп» Лео Маккэри (1933 год), «Жизнь Брайана по Монти Пайтон» Терри Джонса (1979 год), «Аэроплан!» Дэвида и Джерри Цукеров, а также Джими Абрахамса (1980 год), «Время развлечений» Жака Тати (1967 год), «Это — Spinal Tap» Роба Райнера (1984 год) и «Паровоз Генерал» Клайда Брукмана и Бастера Китона (1926 год).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Король комедии» Мартина Скорсезе делит 100-е место с «Дамским угодником» Реджинальда Хадлина.

Подборка
Величайшие комедии всех времен по версии критиков

Над анализом данных и составлением рейтинга работала редакция культуры Би-би-си. Как отмечается в материале заместителя редактора отдела Кристиана Бловелта, сотрудники компании не уточняли в вопросе, что подразумевается под комедией. Респонденты могли трактовать это понятие как угодно.

Мы призывали экспертов следовать зову сердца и выбрать своих фаворитов, картины, которые стали частью их жизни, а не те, которые отвечают каким-то критериям великолепия.
Редакция культуры Би-би-си

В итоговый список попали только три картины, получивших «Оскара» за фильм года. В рейтинг попали «достаточно много» комедий, снятых после 2000 года, лучший показатель — у ленты «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» 2004 года (режиссер — Адам Маккей). Она заняла 33 место.

Анализируя результаты, сотрудники отдела культуры отметили, что женщины чаще отдавали свои голоса за американскую комедию 1995 года «Бестолковые», мужчины же предпочитали «Зверинец» 1978 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также заметна разница между результатами критиков из разных стран: «то, что кажется смешным в английском диалоге, зачастую не сохраняется при переводе, а жители разных стран по-разному понимают одни и те же шутки».

Так, успех «В джазе только девушки» обусловлен голосами критиков из Европы, Восточной Азии и стран Латинской Америки, отмечает Би-би-си.

Ранее появились два других рейтинга, связанных с киноиндустрией: журна​л Forbes подсчитал доходы актеров и актрис за последний год. Самым высокооплачиваемым актером стал Марк Уолберг ($68 млн), актрисой — Эмма Стоун ($26 млн).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 "Я оскорблена до глубины души": Ахеджакова о Серебренникове
Новый бизнес принес двум россиянам 1 млн руб. выручки за месяц
Киркоров и Малахов поручились за Кирилла Серебренникова
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Стала известна тема первого выпуска «Прямого эфира» с Малаховым
На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина убил трех человек
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Матвеев, Куркова и другие на премьере фильма «Про любовь 2» Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян, представили картину московской публике
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь