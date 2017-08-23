Посольство США объявило сроки ожидания виз в Москве

Посольство США объявило сроки ожидания неиммиграционных виз при обращении в посольство в Москве, передает РИА «Новости».

Так, согласно обновленным данным, подающим в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) предстоит ожидание в 85 календарных дней.

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Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 дней.

Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 дня.