Посольство США объявило сроки ожидания виз в Москве
Посольство США объявило сроки ожидания неиммиграционных виз при обращении в посольство в Москве, передает РИА «Новости».
Посольство США объявило сроки ожидания неиммиграционных виз при обращении в посольство в Москве, передает РИА «Новости».
Посольство США объявило сроки ожидания неиммиграционных виз при обращении в посольство в Москве, передает РИА «Новости».
Так, согласно обновленным данным, подающим в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) предстоит ожидание в 85 календарных дней.
Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 дня.
Ранее в посольстве США в Москве сообщили, что приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. Впоследствии процедура будет возобновлена только в столице. Таким образом посольство отреагировало на сокращение дипломатической миссии страны в России.