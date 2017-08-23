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15:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Первая партия вакцин от гриппа доставлена в медучреждения Красноярского края

Отмечается, что вакцина переносится хорошо и практически не имеет побочных эффектов.

В Красноярский край поступила первая партия вакцин против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В первую очередь будут прививать детей с 6 месяцев, школьников и студентов, работников медицинских и образовательных организаций, транспорта и сферы обслуживания, а также беременных женщин, пожилых людей, призывников и тех, кто имеет хронические заболевания. Всего в рамках этой кампании планируют привить 75% работающего населения.

«Вакцины против гриппа формируют высокий уровень специфического иммунитета и обеспечивают защитный эффект у 80−90% привитых лиц. Защитный эффект наступает после вакцинации через 8−12 дней и сохраняется до 12 месяцев. В состав вакцины входит иммуномодулятор — вещество, которое повышает устойчивость организма к другим инфекциям», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вакцина переносится хорошо и практически не имеет побочных эффектов. Однако она противопоказана при аллергии на куриный белок, при остром заболевании или обострении хронического заболевания.

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