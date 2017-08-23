Первоуральцу провели операцию по смене пола в паспортном столе

Источник: УралИнформБюро

В паспортном столе Первоуральска 20-летнего юношу превратили в женщину. Ему выдали документ, где в графе пол значится «женский».

Как рассказал «Уралинформбюро» Ринат Лукманов, он не сразу заметил ошибку. Ляп обнаружила девушка молодого человека.

«Сегодня я пришёл в паспортный, мне сказали подойти к 14.00 и дальше выслушивать не стали. Причем со мной как-то грубо обращались, как будто это моя вина, а не их», — прокомментировал он.