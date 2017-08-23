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11:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Первоуральцу провели операцию по смене пола в паспортном столе

Он не заметил.

Источник: УралИнформБюро

В паспортном столе Первоуральска 20-летнего юношу превратили в женщину. Ему выдали документ, где в графе пол значится «женский».

Как рассказал «Уралинформбюро» Ринат Лукманов, он не сразу заметил ошибку. Ляп обнаружила девушка молодого человека.

«Сегодня я пришёл в паспортный, мне сказали подойти к 14.00 и дальше выслушивать не стали. Причем со мной как-то грубо обращались, как будто это моя вина, а не их», — прокомментировал он.

По словам молодого человека, пока ошибка в документе ему нигде не помешала. «Я с этим паспортом получил полис обязательного медицинского страхования. Был сегодня в больнице, там тоже этого не заметили», — поделился Лукманов.

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