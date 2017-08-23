Ключи от новых квартир получили жители аварийного жилья в Приморье

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Владивосток, 23 августа, PrimaMedia.

Церемония вручения ключей от новых квартир участникам программы переселения из аварийного жилья прошла в администрации Уссурийского городского округа в среду, 23 августа. В новостройку по адресу Новоникольский проезд, 4 в скором времени переедут 100 семей. Сертификаты уссурийцам вручали и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев, глава Уссурийского городского округа Николай Рудь, глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж и секретарь местного политического совета партии «Единая Россия» Михаил Атрошко.

— Сдачей этого дома Уссурийск полностью завершил реализацию муниципальной программы по переселению из аварийного жилья, и завершил ее в срок, уже расселено больше 1730 человек. Финансирование программы шло с трех уровней — федерального, краевого и муниципального. Отмечу, что Уссурийский городской округ дополнительно выделил свыше 120 млн рублей для того, чтобы переселяемые граждане получили более просторные квартиры, — прокомментировал и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев.

Также и.о. директора департамента градостроительства сообщил, что и Владивостокский городской округ также практически завершил реализацию программы переселения, отметив, что для того, чтобы программа развивалась в Приморье успешно, администрация края прилагает все усилия, выделяет дополнительные деньги, в том числе — и отстающим муниципалитетам.