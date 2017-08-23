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11:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Икру на миллионы забрали пограничники во Владивостоке

Пограничники при осмотре трех судов, прибывших в порт Владивосток, обнаружили более тонны лососевой икры и рыбы без соответствующих документов, сообщает ИА «Deita. ru».

Рыночная стоимость этой продукции, по предварительной оценке, превышает 3 млн руб., сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Так, на камчатском судне «Остров Карагинский», принадлежащем ООО «Корякморепродукт», в каютах моряков и в технологических полостях судна обнаружено свыше 270 кг икры и более 500 кг рыб лососевых пород.

На рыбопромысловом судне «Мыс Турали», вернувшемся из Беринговоморской экспедиции, обнаружено около 700 кг красной икры, а также нерка и кета. На транспортном рефрижераторе «Кронштадтский» (порт приписки — Владивосток), принадлежащем ООО «Лодия», было обнаружено 65 кг икры и 145 кг рыб лососевых пород.

В отношении капитанов судов проводятся административные разбирательства за нарушение правил рыболовства — информирую пограничники Приморья.

Михаил Грач.

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