Икру на миллионы забрали пограничники во Владивостоке
Пограничники при осмотре трех судов, прибывших в порт Владивосток, обнаружили более тонны лососевой икры и рыбы без соответствующих документов, сообщает ИА «Deita. ru».
Пограничники при осмотре трех судов, прибывших в порт Владивосток, обнаружили более тонны лососевой икры и рыбы без соответствующих документов, сообщает ИА «Deita. ru».
Рыночная стоимость этой продукции, по предварительной оценке, превышает 3 млн руб., сообщила
Так, на камчатском судне «Остров Карагинский», принадлежащем ООО «Корякморепродукт», в каютах моряков и в технологических полостях судна обнаружено свыше 270 кг икры и более 500 кг рыб лососевых пород.
На рыбопромысловом судне «Мыс Турали», вернувшемся из Беринговоморской экспедиции, обнаружено около 700 кг красной икры, а также нерка и кета. На транспортном рефрижераторе «Кронштадтский» (порт приписки — Владивосток), принадлежащем ООО «Лодия», было обнаружено 65 кг икры и 145 кг рыб лососевых пород.
В отношении капитанов судов проводятся административные разбирательства за нарушение правил рыболовства — информирую пограничники Приморья.
Михаил Грач.