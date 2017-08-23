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11:16 (мск), источник: dostup1.ru

Детский технопарк «Кванториум» откроется в Челябинске

Планируется, что в технопарке будет реализовываться шесть образовательных направлений.

Вопрос создания в Челябинске детского технопарка «Кванториум» обсудили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В настоящее время формируется заявка для участия в конкурсном отборе, объявленном министерством образования и науки РФ. В концепции заявки предусмотрено создание кванториума «Стандарт», в котором будет реализовываться шесть образовательных направлений.

Основные задачи — создать систему научно-технического просвещения через привлечение детей и молодежи к изучению и практическому применению наукоемких технологий; выстроить социальный лифт для молодежи, проявившей значительные таланты в научно-техническом творчестве; обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики РФ; разработать и внедрить новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук, а также обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей.

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