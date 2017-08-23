Детский технопарк «Кванториум» откроется в Челябинске
Планируется, что в технопарке будет реализовываться шесть образовательных направлений.
Планируется, что в технопарке будет реализовываться шесть образовательных направлений.
Вопрос создания в Челябинске детского технопарка «Кванториум» обсудили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В настоящее время формируется заявка для участия в конкурсном отборе, объявленном министерством образования и науки РФ. В концепции заявки предусмотрено создание кванториума «Стандарт», в котором будет реализовываться шесть образовательных направлений.
Основные задачи — создать систему