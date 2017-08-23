Осенью в Омске ждут вирус «Мичиган»
В городе началась прививочная кампания против гриппа. В вакцину включили три штамма: «Мичиган», «Гонконг» и В.
В городе началась прививочная кампания против гриппа. В вакцину включили три штамма: «Мичиган», «Гонконг» и В.
Вирусы гриппа меняются ежегодно. Причина — генные мутации. Омские медики предполагают, что в
Особенность вируса в том, что он быстро распространяется и вызывает тяжёлые осложнения в виде пневмонии. Поэтому в новую вакцину был включён и штамм «Мичиган».
— «Совигрипп» — вакцина, созданная отечественными учёными в 2013 году.
Кроме непосредственных частиц гриппа она содержит модуляторы иммунитета. Эффективность составляет 75−90%, что нисколько не ниже зарубежных аналогов. В этом году она впервые выступает в качестве моновакцины в федеральных поставках, — пояснила журналистам на
В первую очередь бесплатные прививки полагаются тем, кто входит в зону риска. В 2017 году в неё добавили и тех, кто по роду своей деятельности сталкивается с птицами. Это связано с циркуляцией в мире вируса птичьего гриппа, хотя в Омске таких случаев заболевания ещё не было зафиксировано.
Как проходил прошлый эпидсезон по гриппу и ОРВИ?
В качестве аргумента в пользу прививок омский Минздрав приводит такие цифры:
— Всего в Омской области гриппом заболели 406 человек.
— Из них только 31 человек был привит от гриппа, а 375 — нет.
— От гриппа погибло два человека в предыдущем сезоне, и они не были привиты.
В расчёт на всё население области показатель заболеваемости гриппом привитых от него людей составил 4,1 на 100 тысяч человек, а непривитых — 29,5, то есть в 7 раз выше.