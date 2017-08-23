Осенью в Омске ждут вирус «Мичиган»

Вирусы гриппа меняются ежегодно. Причина — генные мутации. Омские медики предполагают, что в весенне-зимний сезон 2017 года в городе будет циркулировать вирус известный как «Мичиган». Впервые его обнаружили у популяций свиней в 1930-м году, позже он попал в организмы людей, которые контактировали с этими животными.

Особенность вируса в том, что он быстро распространяется и вызывает тяжёлые осложнения в виде пневмонии. Поэтому в новую вакцину был включён и штамм «Мичиган».

— «Совигрипп» — вакцина, созданная отечественными учёными в 2013 году.

Кроме непосредственных частиц гриппа она содержит модуляторы иммунитета. Эффективность составляет 75−90%, что нисколько не ниже зарубежных аналогов. В этом году она впервые выступает в качестве моновакцины в федеральных поставках, — пояснила журналистам на пресс-конференции замминистра здравоохранения Омской области Ольга Богданова.

В первую очередь бесплатные прививки полагаются тем, кто входит в зону риска. В 2017 году в неё добавили и тех, кто по роду своей деятельности сталкивается с птицами. Это связано с циркуляцией в мире вируса птичьего гриппа, хотя в Омске таких случаев заболевания ещё не было зафиксировано.

Как проходил прошлый эпидсезон по гриппу и ОРВИ?

В качестве аргумента в пользу прививок омский Минздрав приводит такие цифры:

— Всего в Омской области гриппом заболели 406 человек.

— Из них только 31 человек был привит от гриппа, а 375 — нет.

— От гриппа погибло два человека в предыдущем сезоне, и они не были привиты.