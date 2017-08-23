Леся Рябцева восхитилась Омском

— Я пообщалась вчера с политтехнологами и журналистами на тему привлечения аудитории. Когда я запустила передачу на «Эхе Москвы», она была на 12-м месте. Теперь на первом. Надо уметь заинтересовать слушателя и зрителя. Если бы происходили постоянные переговоры власти и СМИ, был бы результат. Если у вас есть больная идея, не факт, что с ней не согласятся все остальные.