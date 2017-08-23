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11:13 (мск), источник: Om1.ru

Леся Рябцева восхитилась Омском

Бывший редактор сайта «Эхо Москвы» раскрыла секрет популярности СМИ.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 23 августа, в Омске прошел медиафорум. Как сообщил гендиректор «12 канала» Александр Малькевич, омская пресса активно обсуждала визит в наш город экс-замредактора сайта «Эхо Москвы» Леси Рябцевой.

Неоднозначная героиня интервью и неформальных дискуссий омских журналистов не замедлила эпатировать публику.

— Просто я классная, а вы нет! — заметила Рябцева.

Она рассказала, что успела пообщаться с местной прессой и осталась довольна.

Леся Рябцева, экс-замредактора сайта «Эхо Москвы»:

 — Я пообщалась вчера с политтехнологами и журналистами на тему привлечения аудитории. Когда я запустила передачу на «Эхе Москвы», она была на 12-м месте. Теперь на первом. Надо уметь заинтересовать слушателя и зрителя. Если бы происходили постоянные переговоры власти и СМИ, был бы результат. Если у вас есть больная идея, не факт, что с ней не согласятся все остальные.

Ее монолог вызвал молчаливое одобрение хэдлайнера медиафорума — замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

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