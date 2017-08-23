В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии здоровья найденного на улице младенца

В Орджоникидзевском районе накануне поздно ночью малыша нашла местная жительница. Ребенок был завернут в пеленку и оставлен в дворовой беседке. Женщина тут же обратилась в полицию. Стражи порядка доставили мальчика в городскую больницу № 17.
В медучреждении малыш прошел комплексное обследование. В ведомстве проинформировали, что ребенок родился доношенным, был доставлен в больницу в переохлаждённом состоянии, но реанимационных мероприятий не потребовалось.
В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что поиски матери, бросившей своего новорожденного малыша, продолжаются.