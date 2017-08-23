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11:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии здоровья найденного на улице младенца

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Состояние найденного на улице Уфы новорожденного ребенка оценивается как удовлетворительное. Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы Минздрава РБ Светлана Кускарбекова.

В Орджоникидзевском районе накануне поздно ночью малыша нашла местная жительница. Ребенок был завернут в пеленку и оставлен в дворовой беседке. Женщина тут же обратилась в полицию. Стражи порядка доставили мальчика в городскую больницу № 17.

В медучреждении малыш прошел комплексное обследование. В ведомстве проинформировали, что ребенок родился доношенным, был доставлен в больницу в переохлаждённом состоянии, но реанимационных мероприятий не потребовалось.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что поиски матери, бросившей своего новорожденного малыша, продолжаются.

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