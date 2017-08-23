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11:13 (мск), источник: Sputnik.by

Третьеклассник застрял ногой в решетке в Лошице и сам выбраться не смог

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Сотрудники МЧС помогли мальчику, нога которого застряла в металлической конструкции в Лошицком парке Минска, освободив его из западни, сообщила пресс-служба Минского городского управления МЧС.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел накануне вечером — на телефонный номер «101» поступило сообщение о школьнике, нога которого попала между прутьями металлической решетки на территории усадебно-паркового комплекса.

«Прибывшие на место вызова пожарные-спасатели установили, что нога в металлической конструкции детской игровой площадки застряла у мальчика 2008 г.р., ученика третьего класса», — рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью специнструмента освободили ребенка, отмечается, что он не пострадал.

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