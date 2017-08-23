Третьеклассник застрял ногой в решетке в Лошице и сам выбраться не смог
МИНСК, 23 авг — Sputnik. Сотрудники МЧС помогли мальчику, нога которого застряла в металлической конструкции в Лошицком парке Минска, освободив его из западни, сообщила
МИНСК, 23 авг — Sputnik. Сотрудники МЧС помогли мальчику, нога которого застряла в металлической конструкции в Лошицком парке Минска, освободив его из западни, сообщила
Инцидент произошел накануне вечером — на телефонный номер «101» поступило сообщение о школьнике, нога которого попала между прутьями металлической решетки на территории
«Прибывшие на место вызова
Спасатели с помощью специнструмента освободили ребенка, отмечается, что он не пострадал.