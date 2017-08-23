Стала известна дата премьеры и тема первого выпуска нового шоу с Малаховым
Премьера
Премьера
Первый выпуск программы будет посвящен принцессе Диане, которая погибла в конце августа 20 лет назад, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
В описании программы говорится, что с новым ведущим изменится и само
Ранее в интервью «Коммерсанту» Малахов рассказал, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. По его словам, программу «Прямой эфир» он будет производить вместе с журналистом Александром Митрошенковым.
Малахов работал на Первом канале с 1992 года. С 2001-го вел на телеканале