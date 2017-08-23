Стала известна дата премьеры и тема первого выпуска нового шоу с Малаховым

Источник: РИА "Новости"

Первый выпуск программы будет посвящен принцессе Диане, которая погибла в конце августа 20 лет назад, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В описании программы говорится, что с новым ведущим изменится и само ток-шок, которое раньше называлось просто «Прямой эфир». Какие именно изменения претерпит передача, не уточняется.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Малахов рассказал, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. По его словам, программу «Прямой эфир» он будет производить вместе с журналистом Александром Митрошенковым.