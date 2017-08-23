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11:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна дата премьеры и тема первого выпуска нового шоу с Малаховым

Премьера ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» состоится на канале «Россия 1» вечером в понедельник, 28 августа. Об этом сообщается на сайте канала.

Источник: РИА "Новости"

Первый выпуск программы будет посвящен принцессе Диане, которая погибла в конце августа 20 лет назад, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В описании программы говорится, что с новым ведущим изменится и само ток-шок, которое раньше называлось просто «Прямой эфир». Какие именно изменения претерпит передача, не уточняется.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Малахов рассказал, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. По его словам, программу «Прямой эфир» он будет производить вместе с журналистом Александром Митрошенковым.

Малахов работал на Первом канале с 1992 года. С 2001-го вел на телеканале ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером».

Малахов возглавил ток-шоу на канале «Россия 1»
Во время загрузки произошла ошибка.
21 августа© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Борис Зориков
да кому нужен этот Малахов и его ток-шоу.... нашли тоже тему для обсуждения... по открывали этих ток-шоу обсуждающими Украину, Трампа, голубых розовых и...
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