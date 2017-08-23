На ЖКХ чаще всего жалуются молодые мужчины
МИНСК, 23 авг — Sputnik. По итогам прошлого года около 90% обращений в
МИНСК, 23 авг — Sputnik. По итогам прошлого года около 90% обращений в
Как рассказали в ЦИТ, около 90% обращений через портал «Мой город» в прошлом году к ним было от мужчин. Впрочем, по их словам, в этом году все больше обращаются и женщины.
Чаще всего в
Самые частые вопросы минчан касаются дорожных ям и пешеходных дорожек, а в октябре — о включении отопления в домах.
В перспективе служба хочет создать систему автоматического информирования жителей о коммунальных ЧП и отключении услуг — через мессенджеры. Однако о сроках нововведения говорить рано.