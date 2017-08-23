На ЖКХ чаще всего жалуются молодые мужчины

Источник: РИА "Новости"

Контакт-центр работает в столице с 2015 года, за это время на «115» смогли сократить не только сроки выполнения заявок, но и время общения с минчанами — до 125 секунд.

Как рассказали в ЦИТ, около 90% обращений через портал «Мой город» в прошлом году к ним было от мужчин. Впрочем, по их словам, в этом году все больше обращаются и женщины.

Чаще всего в контакт-центр звонят молодые люди — в возрасте 25−34 лет.

Самые частые вопросы минчан касаются дорожных ям и пешеходных дорожек, а в октябре — о включении отопления в домах.