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12:18 (мск), источник: Фонтанка

Эксперт: Повредить крышу стадиона на Крестовском могли только попугаи

За баклана, которого вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил в разрушении крыши стадиона на Крестовском острове, вступились орнитологи.

Источник: AP 2017
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Побакланим?

«Клюв баклана не приспособлен для этого, — сказала “Фонтанке” старший методист научного отдела Ленинградского зоопарка Татьяна Медник. — Его клюв годится только для того, чтобы ловить рыбу. Баклан не будет ничего долбить. Поев, он садится и трясет крыльями, чтобы высушить намокшее оперение». По словам Татьяны Медник, в районе стадиона на Крестовском бакланов вообще нет. Скорее всего, на крыше были замечены серебристые чайки. Но и они долбить пленку не стали бы. Чаек привлекают высокие объекты, особенно если они хорошо освещены.

Чайки и крачки любят сидеть на подсвеченных опорах мостов и вылавливать рыбу, которая плывет на свет. Но ни они, ни даже дятлы ничего долбить не будут. Только одна птица стала бы этим заниматься — попугай. У него достаточно мощный клюв. В Австралии даже существует такая проблема — попугаи могут разобрать крышу дома, повредить изоляцию на проводах и даже разобрать футбольные ворота.
Татьяна Медник
Старший методист научного отдела Ленинградского зоопарка

Напомним, что в интервью изданию «Спорт день за днём» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отметил, что крыша стадиона на Крестовском острове протекает еще и потому, что ее портят птицы, в частности баклан.

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