Эксперт: Повредить крышу стадиона на Крестовском могли только попугаи

«Клюв баклана не приспособлен для этого, — сказала “Фонтанке” старший методист научного отдела Ленинградского зоопарка Татьяна Медник. — Его клюв годится только для того, чтобы ловить рыбу. Баклан не будет ничего долбить. Поев, он садится и трясет крыльями, чтобы высушить намокшее оперение». По словам Татьяны Медник, в районе стадиона на Крестовском бакланов вообще нет. Скорее всего, на крыше были замечены серебристые чайки. Но и они долбить пленку не стали бы. Чаек привлекают высокие объекты, особенно если они хорошо освещены.