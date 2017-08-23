Бесплатно проверить свое здоровье хабаровчане смогут в конце сентября

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 августа, AmurMedia.

Товары и услуги для ведения здорового образа жизни предложат жителям Хабаровска на стадионе имени Ленина 23 сентября. В рамках акции «Ярмарка здоровья» можно будет пройти различные экспресс-диагностики и выслушать профилактические беседы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации.

Акция пройдет в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина 23 сентября 2017 года с 11 до 18 часов, она направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально обусловленных заболеваний, демонстрацию сберегающих здоровье технологий. В «Ярмарке здоровья» примут участие лечебно-профилактические учреждения, кафедры медицинских учебных заведений, предприятия и учреждения города, которые представляют товары и услуги для ведения здорового образа жизни, а также проводят работу по продвижению здорового образа жизни среди горожан.

Хабаровчанам и гостям города будет предложено определить уровень сахара в крови, концентрацию углекислого газа, остроту зрения и слуха, заболеваний стопы, показателей функции внешнего дыхания, измерить артериальное давление, индекс массы тела, пройти флюорографическое обследование, экспресс-диагностику на ВИЧ, гепатит В и др.