Бесплатно проверить свое здоровье хабаровчане смогут в конце сентября
Традиционная акция «Ярмарка здоровья» направлена на пропаганду здорового образа жизни.
Традиционная акция «Ярмарка здоровья» направлена на пропаганду здорового образа жизни.
Хабаровск, 23 августа, AmurMedia.
Товары и услуги для ведения здорового образа жизни предложат жителям Хабаровска на стадионе имени Ленина 23 сентября. В рамках акции «Ярмарка здоровья» можно будет пройти различные
Акция пройдет в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина 23 сентября 2017 года с 11 до 18 часов, она направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально обусловленных заболеваний, демонстрацию сберегающих здоровье технологий. В «Ярмарке здоровья» примут участие
Хабаровчанам и гостям города будет предложено определить уровень сахара в крови, концентрацию углекислого газа, остроту зрения и слуха, заболеваний стопы, показателей функции внешнего дыхания, измерить артериальное давление, индекс массы тела, пройти флюорографическое обследование,
В рамках мероприятия будут проведены профилактические беседы по вопросам профилактики заболеваний