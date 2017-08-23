Летом 195 тысяч уральских туристов отправились в Турцию, несмотря на вирус Коксаки
В Уральской ассоциации туризма опасались, что
В Уральской ассоциации туризма опасались, что
Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней
«Нет ни одного сезона, где бы мы не сталкивались с проблемами. Каждый сезон
По его словам, если говорить о ситуации в целом, то были опасения, что показатели на турецкое направление упадут, но за летний период из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других уральских городов туда отправились 195 тыс. человек. Михаил Мальцев добавил, что Турция сейчас — самое востребованное направление у уральских туристов.
Как уточнил директор туристической компании «Росстур» Александр Недополз, порядка 10% туристов обратились за разъяснениями по ситуации с вирусом Коксаки и в итоге меняли туристическое направление.
Напомним, в августе Роспотребнадзор усилил
Вероника Борзова.