Летом 195 тысяч уральских туристов отправились в Турцию, несмотря на вирус Коксаки

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал исполнительный директор УАТ, член правления Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

«Нет ни одного сезона, где бы мы не сталкивались с проблемами. Каждый сезон что-то происходит. Каждый раз, когда происходит негативное, то краткосрочно происходит падение продаж. Сейчас наблюдаем то же самое», — рассказал Мальцев.

По его словам, если говорить о ситуации в целом, то были опасения, что показатели на турецкое направление упадут, но за летний период из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других уральских городов туда отправились 195 тыс. человек. Михаил Мальцев добавил, что Турция сейчас — самое востребованное направление у уральских туристов.

Как уточнил директор туристической компании «Росстур» Александр Недополз, порядка 10% туристов обратились за разъяснениями по ситуации с вирусом Коксаки и в итоге меняли туристическое направление.

Напомним, в августе Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими в екатеринбургский аэропорт Кольцово из Турции. Причиной стал бушующий в курортной стране вирус Коксаки. 22 августа было выявлено два пассажира-ребенка с признаками инфекционного заболевания. Они были направлены в медицинское учреждение Екатеринбурга, где им поставили предварительный диагноз «энтеровирусная инфекция».