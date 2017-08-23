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12:21 (мск), источник: Интерфакс

Школы Свердловской области нуждаются в педагогах начальных классов

23 августа. Interfax-Russia.ru — Вопрос нехватки кадров в школах Свердловской области решается за счет внутренних резервов, увеличения нагрузки на того или иного педагога, сообщила начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования региона Наталья Сокольская.

Источник: Интерфакс

«В начальной школе у нас действительно есть потребность в педагогах начальных классов. Связано это с тем, что, в первую очередь есть проблемы с условиями. То есть, на сегодняшний день из 1046 школ только 675 работают в одну смену, остальные вынуждены работать в две смены. И в этом случае, как правило, у нас и педагог ведет начальные классы в первую, во вторую смену», — сказала она на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в среду.

Н. Сокольская подчеркнула, что это очень серьезная проблема для профессионального обсуждения внутри системы образования. Она отметила, что учащиеся педагогического университета и педагогических колледжей зачастую выбирают другую профессию. Не все они попадают в образовательные организации.

«Для министерства образования достаточно серьезно стоит задача по созданию условий, для того чтобы максимально приходили в школу те, кто получает педагогическое образование: через систему педагогических классов, через систему целевой подготовки, через систему, так называемых “подъемных” для молодых специалистов, особенно для тех, которые приходят работать в сельские образовательные организации», — добавила представитель министерства.

Она уточнила, что область достаточно нуждается в педагогах начальной школы, педагогах иностранного языка, особенно для отдаленных сельских территорий. Решается также задача по педагогам технического блока, прежде всего по химии и физике.

В свою очередь председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая отметила, что «кадров готовится достаточно много», однако многие дети выбирают профессию, в том числе и педагога, не для того чтобы работать по этой специальности. Поэтому необходимо решать вопрос об ответственности в профориентации детей.

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