Школы Свердловской области нуждаются в педагогах начальных классов

Источник: Интерфакс

«В начальной школе у нас действительно есть потребность в педагогах начальных классов. Связано это с тем, что, в первую очередь есть проблемы с условиями. То есть, на сегодняшний день из 1046 школ только 675 работают в одну смену, остальные вынуждены работать в две смены. И в этом случае, как правило, у нас и педагог ведет начальные классы в первую, во вторую смену», — сказала она на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в среду.

Н. Сокольская подчеркнула, что это очень серьезная проблема для профессионального обсуждения внутри системы образования. Она отметила, что учащиеся педагогического университета и педагогических колледжей зачастую выбирают другую профессию. Не все они попадают в образовательные организации.

«Для министерства образования достаточно серьезно стоит задача по созданию условий, для того чтобы максимально приходили в школу те, кто получает педагогическое образование: через систему педагогических классов, через систему целевой подготовки, через систему, так называемых “подъемных” для молодых специалистов, особенно для тех, которые приходят работать в сельские образовательные организации», — добавила представитель министерства.

Она уточнила, что область достаточно нуждается в педагогах начальной школы, педагогах иностранного языка, особенно для отдаленных сельских территорий. Решается также задача по педагогам технического блока, прежде всего по химии и физике.