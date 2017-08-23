В Башкирии супермодель Ирина Шейк сфотографировалась с фанаткой
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. На улице города Сибая в Башкортостане фанатка сфотографировалась с супермоделью Ириной Шейк. Фотография попала в соцсети.
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. На улице города Сибая в Башкортостане фанатка сфотографировалась с супермоделью Ириной Шейк. Фотография попала в соцсети.
Сама Ирина Шейк свою поездку в Сибай в соцсетях не афиширует. Среди отпускных фотографий в Instagram звезды, который уже перешагнул рубеж в 9 млн подписчиков, преобладают снимки на улицах и в интерьерах Москвы.
Ирина Шейк (Ирина Шейхисламова) — известная супермодель, супруга популярного актера Бредли Купера и