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12:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии супермодель Ирина Шейк сфотографировалась с фанаткой

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. На улице города Сибая в Башкортостане фанатка сфотографировалась с супермоделью Ириной Шейк. Фотография попала в соцсети.

Сама Ирина Шейк свою поездку в Сибай в соцсетях не афиширует. Среди отпускных фотографий в Instagram звезды, который уже перешагнул рубеж в 9 млн подписчиков, преобладают снимки на улицах и в интерьерах Москвы.

Ирина Шейк (Ирина Шейхисламова) — известная супермодель, супруга популярного актера Бредли Купера и экс-подруга футболиста Криштиану Роналду. Звезда подиума нередко приезжает в зауральский город республики, где раньше жила ее бабушка.

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