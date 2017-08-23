Школы не должны требовать от родителей покупки рабочих тетрадей — Гончарова

Источник: РИА "Новости"

«Я — противник приобретения рабочих тетрадей практически в 90% случаев. Невозможно заранее спланировать работу всего класса по тетради, не поработав с этим классом по предмету, не выяснив определенный уровень знаний, и при этом учитывая индивидуальный подход к каждому ребенку. Поэтому приобретение рабочих тетрадей на сегодняшний день нецелесообразно», — убеждена министр.

Кроме того, по словам Гончаровой, подавляющее большинство школ оснащено компьютерами с выходом в интернет и принтерами. Благодаря этому учителя могут находить и распечатывать наглядный и раздаточный материал для школьников под конкретный урок.

«Мы не запрещаем, а наоборот, способствуем и рекомендуем школам приобретать для учителей научно-методические пособия. Это помогает учителю работать. Но мы против приобретения рабочих тетрадей. Требовать их покупку, на мой взгляд, неправильно. Общаясь с директорами и учителями в течение последних двух недель, мы это проговаривали не один раз», — заключила глава Минобразования Крыма.