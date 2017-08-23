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12:17 (мск), источник: РИА Крым

Школы не должны требовать от родителей покупки рабочих тетрадей — Гончарова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). Школы не вправе требовать от родителей учащихся покупки рабочих тетрадей за свой счет. Об этом заявила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«Я — противник приобретения рабочих тетрадей практически в 90% случаев. Невозможно заранее спланировать работу всего класса по тетради, не поработав с этим классом по предмету, не выяснив определенный уровень знаний, и при этом учитывая индивидуальный подход к каждому ребенку. Поэтому приобретение рабочих тетрадей на сегодняшний день нецелесообразно», — убеждена министр.

Кроме того, по словам Гончаровой, подавляющее большинство школ оснащено компьютерами с выходом в интернет и принтерами. Благодаря этому учителя могут находить и распечатывать наглядный и раздаточный материал для школьников под конкретный урок.

«Мы не запрещаем, а наоборот, способствуем и рекомендуем школам приобретать для учителей научно-методические пособия. Это помогает учителю работать. Но мы против приобретения рабочих тетрадей. Требовать их покупку, на мой взгляд, неправильно. Общаясь с директорами и учителями в течение последних двух недель, мы это проговаривали не один раз», — заключила глава Минобразования Крыма.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 1 сентября этого года школы Крыма откроют свои двери для 22 с половиной тысяч первоклассников. Это рекордное количество за последние 20 лет.

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