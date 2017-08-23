Какие нововведения ждут волгоградских школьников с 1 сентября

Тетради, учебники, новый рюкзак и школьная форма — все готово к началу учебного года. Ребята начала занятий ждут с нетерпением, особенно первоклассники. Ведь они впервые услышат школьный звонок. По словам специалистов, более полутора тысяч общеобразовательных учреждений региона, которые распахнут свои двери для учеников, соответствуют нормам безопасности и уже прошли все проверки.

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Лариса Кочергина, первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области: «На сегодняшний день уже отработали 45 муниципальных и одна областная приемочная комиссия. Все учреждения готовы приступить 1 сентября традиционно к работе».

Уже известно, что с этого учебного года в школьную программу будут внедрять новые предметы. Одной из обязательных дисциплин станет хорошо знакомая представителям старшего поколения астрономия. На нее отведут 35 учебных часов.

Константин Сиссеров, учитель астрономии лицея № 1 г. Волгограда: «Мы закупили учебники, необходимое количество для преподавания. Сейчас очень много есть материала, очень интересного материала, поэтому, я думаю, что в целом мы готовы к преподаванию астрономии, и наша задача — увлечь ребят этим предметом».

В 2017 году особое внимание будут уделять и дополнительному образованию. Для этого во всех школах будут работать разнообразные секции и кружки. В каждом учебном заведении должно быть не менее пяти бесплатных творческих, спортивных и научных объединений. Помимо этого ребят ждут 72 детские школы искусств, которые помогут получить музыкальное, хореографическое или художественное образование.

Елена Евдокимова, заместитель председателя комитета культуры Волгоградской области: «1 сентября мы ждем в наши школы более 5,5 тысяч новых воспитанников, тех, которые придут заниматься по различным специальностям. Это и исполнительное искусство, это и народные инструменты, фортепьяно, духовые инструменты».