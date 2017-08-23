В Беларуси потеплеет к выходным

Источник: БЕЛТА

«Погодные условия на территории Беларуси начал определять южный циклон, который будет смещаться вдоль наших восточных границ и уже принес в восточные районы сильные дожди. В ближайшие сутки он продолжит оказывать влияние на погоду в стране. Она ожидается дождливая и ветреная», — рассказал синоптик.

В четверг в Минской, Могилевской и отдельных районах Гомельской области прогнозируются сильные дожди. В ночные часы местами по Витебской области возможны ливни. В Брестской и Гродненской областях дожди будут не такими интенсивными и затяжными. Во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15−22 м/с. Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля. Днем будет 12−18 градусов тепла, по юго-западу — плюс 19−21.

«Начиная с пятницы циклон потеряет свою активность, погода улучшится, воздушные потоки поменяются на западные, и в страну с Западной Европы устремятся более теплые воздушные массы. Температура начнет повышаться, установится умеренно теплая погода, а дождей станет меньше, они будут не такими продолжительными и интенсивными», — отметил Дмитрий Рябов.