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12:18 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси потеплеет к выходным

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси потеплеет к выходным, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

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Источник: БЕЛТА

«Погодные условия на территории Беларуси начал определять южный циклон, который будет смещаться вдоль наших восточных границ и уже принес в восточные районы сильные дожди. В ближайшие сутки он продолжит оказывать влияние на погоду в стране. Она ожидается дождливая и ветреная», — рассказал синоптик.

В четверг в Минской, Могилевской и отдельных районах Гомельской области прогнозируются сильные дожди. В ночные часы местами по Витебской области возможны ливни. В Брестской и Гродненской областях дожди будут не такими интенсивными и затяжными. Во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15−22 м/с. Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля. Днем будет 12−18 градусов тепла, по юго-западу — плюс 19−21.

«Начиная с пятницы циклон потеряет свою активность, погода улучшится, воздушные потоки поменяются на западные, и в страну с Западной Европы устремятся более теплые воздушные массы. Температура начнет повышаться, установится умеренно теплая погода, а дождей станет меньше, они будут не такими продолжительными и интенсивными», — отметил Дмитрий Рябов.

В пятницу ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов выше нуля, днем — 17−24 градуса тепла, по югу — до плюс 26 градусов.

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