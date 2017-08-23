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12:29 (мск), источник: m24.ru

Московский зоопарк впервые примет участие в акции «Ночь кино»

Гостей зоосада ожидают лекции по истории кино, творческие встречи и кинопоказы на свежем воздухе.

Источник: Москва 24
Новость
«Ночь кино 2017» в Москве: куда пойти и что смотреть26 и 27 августа в столице пройдет «Ночь кино 2017». Чтобы не потеряться среди 80 задействованных акцией площадках и успеть на наиболее интересные из 127 запланированных городом мероприятий, держите под рукой наш подробный гид.

Московский зоопарк впервые примет участие в акции «Ночь кино» 27 августа, сообщается на сайте учреждения. Гостей зоосада ожидают лекции по истории кино, творческие встречи и кинопоказы на свежем воздухе.

Мероприятия начнутся в 14:00. Сперва пройдет лекция «Зоопарки в кинематографе», затем лекция о животных популярных героях кинофильмов. Позже пройдут творческие встречи с писателем Олегом Роем и с режиссером, продюсером и сценаристом Верой Сторожевой.

Затем гостям покажут фильм «Путешествие с домашними животными». А финале программы — просмотр фильма «Про любовь» и встреча с творческой группой картины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы попасть на мероприятия, нужно приобрести входной билет в зоопарк. На фильмы надо заранее зарегистрироваться.

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