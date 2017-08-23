Московский зоопарк впервые примет участие в акции «Ночь кино»
Гостей зоосада ожидают лекции по истории кино, творческие встречи и кинопоказы на свежем воздухе.
Гостей зоосада ожидают лекции по истории кино, творческие встречи и кинопоказы на свежем воздухе.
Московский зоопарк впервые примет участие в акции «Ночь кино» 27 августа, сообщается на сайте учреждения. Гостей зоосада ожидают лекции по истории кино, творческие встречи и кинопоказы на свежем воздухе.
Мероприятия начнутся в 14:00. Сперва пройдет лекция «Зоопарки в кинематографе», затем лекция о животных популярных героях кинофильмов. Позже пройдут творческие встречи с писателем Олегом Роем и с режиссером, продюсером и сценаристом Верой Сторожевой.
Затем гостям покажут фильм «Путешествие с домашними животными». А финале программы — просмотр фильма «Про любовь» и встреча с творческой группой картины.
Чтобы попасть на мероприятия, нужно приобрести входной билет в зоопарк. На фильмы надо заранее зарегистрироваться.