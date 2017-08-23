На перевод новосибирских школ на односменный режим не хватает денег

В этом году в Новосибирской области будут построены две школы: в рабочем поселке Горный (на 500 учеников) и на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска (на 750). Работы будут проведены в рамках государственной программы развития образования, сообщил губернатор Владимир Городецкий.

В следующем году запланировано строительство крупного учебного заведения в микрорайоне «Чистая слобода» в областном центре (на 1,2 тыс. учеников) и в райцентре Маслянино.

Губернатор, назвав эти примеры положительными, отметил слишком низкие темпы реализации программы из-за недостатка федерального финансирования.

«Нет пока ясности в перспективе с точки зрения лимитов, объемов, которые будут заложены в программу, это грустно… Этот уровень федеральной программы, который сейчас реализуется, он явно не обеспечивает программу до 2020 или 2025 года. Это точно. Поэтому свою озабоченность правительству высказываем, что нужно внести коррективы в программу», — отметил Владимир Городецкий.