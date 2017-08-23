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12:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

Девочку, которую подбросили в бэби-бокс Добрянки, передали приёмной семье

Удочерить малышку хотели несколько семей.

Мама девочки, которую оставили в бэби-боксе Добрянки так и не вернулась за дочкой.

Теперь для малышки нашли новых родителей.

«В органах опеки и попечительства, которые объединяют Пермский и Добрянский районы, сообщили, что в базе усыновителей стоят 17 семей. Девочку передали в одну из них, из Добрянского района», — рассказывает местная газета «Зори плюс».

Напомним, в 7 августа в бэби-бокс Добрянки впервые подкинули ребёнка. Мама девочки оставила записку, в которой сообщала, что родила девочку дома 3 августа.

Медики успели поговорить с женщиной. Она пояснила, что не сможет воспитывать ещё одного ребёнка.

После этого президент благотворительного фонда «Колыбель Надежды» Елена Котова обратилась к маме и родным малышки, обещая помочь и поддержать семью в трудной ситуации. Но никто не откликнулся.

Теперь девочка будет воспитываться в приёмной семье.

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