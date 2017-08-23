Девочку, которую подбросили в бэби-бокс Добрянки, передали приёмной семье
Удочерить малышку хотели несколько семей.
Удочерить малышку хотели несколько семей.
Мама девочки, которую оставили в
Теперь для малышки нашли новых родителей.
«В органах опеки и попечительства, которые объединяют Пермский и Добрянский районы, сообщили, что в базе усыновителей стоят 17 семей. Девочку передали в одну из них, из Добрянского района», — рассказывает местная газета «Зори плюс».
Напомним, в 7 августа в
Медики успели поговорить с женщиной. Она пояснила, что не сможет воспитывать ещё одного ребёнка.
После этого президент благотворительного фонда «Колыбель Надежды» Елена Котова обратилась к маме и родным малышки, обещая помочь и поддержать семью в трудной ситуации. Но никто не откликнулся.
Теперь девочка будет воспитываться в приёмной семье.