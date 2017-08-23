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12:37 (мск), источник: СуперОмск

Омскому модели-маршрутчику выписали штраф за неловкое маневрирование

Пресс-служба УМВД по Омской области отрицает информацию о том, что известный омский маршрутчик, а по выходным и модель, Артем Белозеров избежал штрафа за неловкое вождение.

Напомним, что на своей официальной странице Белозеров опубликовал видео о том, как спорит с инспекторами ГИБДД. Судя по итогам записи, маршрутчику удалось избежать наказания, однако с этим не согласны полицейские.

«В отношении водителя транспортного средства, нарушавшего правила маневрирования, составлен административный материал по ч. 1.1. ст. 12.14 КоАП РФ, повлекший наложение штрафа в размере 500 рублей», — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Сам же Белозеров никак не прокомментировал информацию о том, что был оштрафован.

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