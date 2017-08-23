Омскому модели-маршрутчику выписали штраф за неловкое маневрирование

Напомним, что на своей официальной странице Белозеров опубликовал видео о том, как спорит с инспекторами ГИБДД. Судя по итогам записи, маршрутчику удалось избежать наказания, однако с этим не согласны полицейские.
«В отношении водителя транспортного средства, нарушавшего правила маневрирования, составлен административный материал по ч. 1.1. ст. 12.14 КоАП РФ, повлекший наложение штрафа в размере 500 рублей», — сообщает
Сам же Белозеров никак не прокомментировал информацию о том, что был оштрафован.