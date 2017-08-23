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12:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В прокуратуре республики объяснили правила изучения башкирского языка

Обучение не может вестись против воли родителей.

После ряда дискуссий в прокуратуре Башкирии в очередной раз объяснили правила изучения башкирского в школах республики. В надзорном ведомстве объяснили, что обучение родному языку нельзя проводить без согласия родителей.

— Важно, чтобы обучение башкирскому языку было включено в учебный план школы. При утверждение планов учитывается мнение каждого родителя. Преподавание родного языка без согласия законных представителей не допускается, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

За незаконное проведение уроков родного языка предусмотрена административная ответственность.

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