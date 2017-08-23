В прокуратуре республики объяснили правила изучения башкирского языка
Обучение не может вестись против воли родителей.
Обучение не может вестись против воли родителей.
После ряда дискуссий в прокуратуре Башкирии в очередной раз объяснили правила изучения башкирского в школах республики. В надзорном ведомстве объяснили, что обучение родному языку нельзя проводить без согласия родителей.
— Важно, чтобы обучение башкирскому языку было включено в учебный план школы. При утверждение планов учитывается мнение каждого родителя. Преподавание родного языка без согласия законных представителей не допускается, — рассказали в
За незаконное проведение уроков родного языка предусмотрена административная ответственность.