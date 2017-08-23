Севастополь за полгода посетили больше 120 тысяч туристов

Севастополь за первые шесть месяцев этого года посетили 120 тысяч человек.
— Количество зарегистрированных граждан в гостиницах и отелях выросло более чем на 13%, а объем платных услуг, предоставляемых домами отдыха, пансионатами и санаториями, увеличился на 68%, — сообщает
В ведомстве отметили, что анализ цен на проживание показал, что севастопольские пансионаты и отели уровня 3, 4, 5 звезд выигрывают у курортов Крыма и Краснодарского края, а в категории малые отели — незначительно уступают.
— Ежегодно туристический поток в наш город возрастает, поэтому, наряду с повышением качества оказания услуг, мы должны сделать так, чтобы средства от развития данной отрасли пополняли горбюджет. Основным направлением работы является сотрудничество госструктур и