Севастополь за полгода посетили больше 120 тысяч туристов

Источник: Комсомольская правда

Севастополь за первые шесть месяцев этого года посетили 120 тысяч человек.

— Количество зарегистрированных граждан в гостиницах и отелях выросло более чем на 13%, а объем платных услуг, предоставляемых домами отдыха, пансионатами и санаториями, увеличился на 68%, — сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В ведомстве отметили, что анализ цен на проживание показал, что севастопольские пансионаты и отели уровня 3, 4, 5 звезд выигрывают у курортов Крыма и Краснодарского края, а в категории малые отели — незначительно уступают.