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13:31 (мск), источник: Volga News

Военные из Узбекистана изучают российский опыт в Самарской области

Военная делегация Республики Узбекистан прибыла в нашу губернию, где с 23 по 26 августа ознакомится с опытом подготовки российского спецназа в рамках двустороннего военного сотрудничества.

Офицеры генерального штаба и Академии Вооруженных сил Узбекистана ознакомятся с жизнью и бытом, а также с процессом боевой подготовки военнослужащих отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, спецназовцы проведут показательные розыгрыши тактических действий на тренировочных комплексах «Новая Бинарадка» и «Водино» с отработкой около 10 учебных вопросов. Это и освобождение заложников, эвакуация мирных жителей с верхних этажей, эвакуация раненых, разминирование зданий, проведение стрельб с сокращенных дистанций, штурм зданий.

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