Пожарные спасли поросят с горящей фермы. И съели их

Пожар произошел на ферме в городе Пеуси еще в феврале 2017 года — на территории хозяйства загорелось 60 тонн сена. Пожарные смогли спасти 18 поросят и двух свиней.

The Telegraph

Спустя полгода хозяйка фермы Рэйчел Риверс сделала колбаски из подросших животных. «Я уверена, вегетарианцам это очень сильно не понравится», — заявила Риверс.

Зато пожарным угощение понравилось. Они назвали колбаски «фантастическими» и порекомендовали их на своей странице в фейсбуке (позже пост удалили).