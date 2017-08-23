Пожарные спасли поросят с горящей фермы. И съели их
Британские фермеры отблагодарили пожарных из графства Уилтшир колбасками из свиней, которых спасатели вытащили из огня.
Британские фермеры отблагодарили пожарных из графства Уилтшир колбасками из свиней, которых спасатели вытащили из огня.
Пожар произошел на ферме в городе Пеуси еще в феврале 2017 года — на территории хозяйства загорелось 60 тонн сена. Пожарные смогли спасти 18 поросят и двух свиней.
Спустя полгода хозяйка фермы Рэйчел Риверс сделала колбаски из подросших животных. «Я уверена, вегетарианцам это очень сильно не понравится», — заявила Риверс.
Зато пожарным угощение понравилось. Они назвали колбаски «фантастическими» и порекомендовали их на своей странице в фейсбуке (позже пост удалили).
«Мы ферма, и это то, что мы делаем. Вы не можете держать их в качестве домашних питомцев», — сообщила Риверс.