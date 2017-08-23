Мэрии Иркутска прописали новый подход к уборке улиц от снега из-за экологического хаоса
Дорожники посыпают магистрали
Дорожники посыпают магистрали
Участники круглого стола в рамках федерального партийного проекта ЕР «Безопасные дороги» предложили чиновникам администрации столицы региона изменить подход к уборке улиц в связи с непростой экологической обстановкой. По словам экспертов, представители коммунальных и дорожных служб посыпают магистрали
Тон беседе задал председатель общественного совета федерального партийного проекта ЕР «Безопасные дороги» в Иркутской области Алексей Савельев. Депутат Гордумы отметил, что к нему поступило немало жалоб от пешеходов и автомобилистов на то, что соленые реагенты разрушают машины и портят обувь, наносят вред окружающей среде.
«При разных температурах должны применяться разные смеси. Очень много «подводных камней», — подчеркнул народный избранник.
Среди преимуществ первых использования глава муниципального предприятия назвал надежность и эффективность, низкие цены, отсутствие запаха. По поводу применения химических реагентов Михаил Чайковский заявил, что норма расхода у них ниже по сравнению с
«При наших климатических условиях это, в принципе, увеличивает кратность и стоимость обработки дорог. Требуется переоснащение парка техники, так как она адаптирована для использования
Ежегодно на обработку дорог противогололедными материалами тратится 33 млн рублей. При этом повторно использовать
«Это столько надо потратить, чтобы все сделать. Вторично, в принципе, невозможно. Отсев пропитывается канцерогенными веществами. У нас заключен договор со “Спецавтохозяйством”. Мы вывозим и все утилизируем», — заметил Михаил Чайковский.
Начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Руслан Батраченко рассказал, что с дорог областного центра ежегодно вывозится на снегоотвал более 200 тысяч тонн снега. С его слов, «рассол» после оттаивания снега выступает в качестве удобрения для почвы, а соль оказывает негативное влияние на газоны.
«Собирать отсев проблематично, потому что вывозим его на снегоотвал, ликвидируем», — заявил чиновник, добавив, что «Иркутскавтодор» убирает и вывозит снега в разы больше, чем ему оплачивает по договору администрация.
По словам профессора кафедры автомобильных дорог ИРНИТУ Сергея Шабурова,
«У меня сложилось впечатление, что альтернативы
Руководитель коммерческой службы АО «Иркутскгипродорнии» Николай Баев подчеркнул, что применение