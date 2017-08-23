Мэрии Иркутска прописали новый подход к уборке улиц от снега из-за экологического хаоса

Источник: IrkutskMedia.ru

Участники круглого стола в рамках федерального партийного проекта ЕР «Безопасные дороги» предложили чиновникам администрации столицы региона изменить подход к уборке улиц в связи с непростой экологической обстановкой. По словам экспертов, представители коммунальных и дорожных служб посыпают магистрали песко-соляными смесями, которые оказывают негативное влияние на растительность. Кроме того, специалисты выразили мнение о необходимости создания мест складирования снега и консультаций научного сообщества по вопросам организации дорожных работ зимой. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Тон беседе задал председатель общественного совета федерального партийного проекта ЕР «Безопасные дороги» в Иркутской области Алексей Савельев. Депутат Гордумы отметил, что к нему поступило немало жалоб от пешеходов и автомобилистов на то, что соленые реагенты разрушают машины и портят обувь, наносят вред окружающей среде.

«При разных температурах должны применяться разные смеси. Очень много «подводных камней», — подчеркнул народный избранник.

Директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский рассказал, что на улицах города применяются песко-соляные смеси, в редких случаях — «рассолы».

Среди преимуществ первых использования глава муниципального предприятия назвал надежность и эффективность, низкие цены, отсутствие запаха. По поводу применения химических реагентов Михаил Чайковский заявил, что норма расхода у них ниже по сравнению с песко-соляными смесями, однако они создают масляную пленку на дорогах и срок их «действия» около трех-четырех часов.

«При наших климатических условиях это, в принципе, увеличивает кратность и стоимость обработки дорог. Требуется переоснащение парка техники, так как она адаптирована для использования песко-соляных смесей. Я считаю правильным, что в городе не применяются химические реагенты. Жидким “рассолом” по минимуму обрабатываем», — сообщил он.

Ежегодно на обработку дорог противогололедными материалами тратится 33 млн рублей. При этом повторно использовать песко-соляные смеси, по мнению руководителя МУПа, нерентабельно и нереально на городских магистралях, в отличие от федеральных трасс.

«Это столько надо потратить, чтобы все сделать. Вторично, в принципе, невозможно. Отсев пропитывается канцерогенными веществами. У нас заключен договор со “Спецавтохозяйством”. Мы вывозим и все утилизируем», — заметил Михаил Чайковский.

Начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Руслан Батраченко рассказал, что с дорог областного центра ежегодно вывозится на снегоотвал более 200 тысяч тонн снега. С его слов, «рассол» после оттаивания снега выступает в качестве удобрения для почвы, а соль оказывает негативное влияние на газоны.

«Собирать отсев проблематично, потому что вывозим его на снегоотвал, ликвидируем», — заявил чиновник, добавив, что «Иркутскавтодор» убирает и вывозит снега в разы больше, чем ему оплачивает по договору администрация.

По словам профессора кафедры автомобильных дорог ИРНИТУ Сергея Шабурова, песко-соляные смеси — это кажущаяся экономия, а «рассолы» меньше других материалов воздействуют на окружающую среду.

«У меня сложилось впечатление, что альтернативы песко-соляным смесям в городе просто нет. Но это не так. Я считаю и настаиваю, что нужно все больше работать с “рассолами” и химикатами, менее вредными, и идти по пути совершенствования технологии организации работ и снижения норматива расхода этих средств. Мы загрязняем песко-соляными смесями из года в год город. Это коллектора и водоотводные сооружения. То, что выбрасывается за бордюры на газоны, обратно скатывается. Здесь нужно просто сменить парадигму, как работать зимой», — сказал профессор.