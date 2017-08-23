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12:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчане увидят крупный астероид

В ночь перед Днем знаний.

Источник: УралИнформБюро

В ночь на 1 сентября 2017 года жители Свердловской области смогут наблюдать за астероидом Флоренс. Именно в это время космическое тело диаметром порядка пяти километров подойдет к Земле на максимально близкое расстояние — 7 миллионов километров.

«Его можно будет разглядеть в бинокль или заснять на зеркальную камеру с длинной выдержкой. Астероид пройдет по созвездиям Козерога, Водолея, Дельфина, Лисички и Лебедя», — рассказал «Уралинформбюро» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Но даже в хорошую оптику будет видно лишь небольшую звездочку. Детальные снимки поверхности Флоренс смогут сделать лишь несколько радиотелескопов, один из которых расположен в Аризоне, отметил ученый.

Тех, кто боится, что астероид столкнется с Землей, В. Санакоев успокоил: ничего страшного не произойдет. Только с начала этого года мимо нашей планеты на гораздо меньших высотах прошло более тысячи космических тел.

Астероид Флоренс был открыт 2 марта 1981 года американским астрономом Шелте Басом на обсерватории Сайдинг-Спринг (Австралия). Свое имя он получил в честь известной британской сестры милосердия и общественного деятеля XIX — начала XX веков Флоренс Найтингейл.

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