В ростовском зоопарке родился азиатский буйвол

«Имя малыш получил, как и все животные, рожденные в этом году, начинающееся на последнюю букву алфавита — Янис. Сейчас мама Зорька кормит малыша молоком, но спустя месяц Янис начнет пробовать растительность, которой питаются взрослые особи», — рассказали в зоопарке.

Сейчас в зоопарке 4 азиатских буйвола: мама Зорька, папа Борис, самка Валя и малыш Янис. Все семейство и малыша можно увидеть уже сегодня. Азиатский буйвол относится к парнокопытным семейства полорогих. Его отличительная особенность — направленные в противоположные стороны рога, слегка отведенные назад. У самок рога заметно меньше, а иногда отсутствуют вообще. Животное может достигать в длину до 3 м и в высоту около 2 м.