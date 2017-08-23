В ростовском зоопарке родился азиатский буйвол
В зоопарке Ростова в начале августа родился азиатский буйвол. На малыша и его семью можно посмотреть уже сегодня. Об этом сообщает
В зоопарке Ростова в начале августа родился азиатский буйвол. На малыша и его семью можно посмотреть уже сегодня. Об этом сообщает
«Имя малыш получил, как и все животные, рожденные в этом году, начинающееся на последнюю букву алфавита — Янис. Сейчас мама Зорька кормит малыша молоком, но спустя месяц Янис начнет пробовать растительность, которой питаются взрослые особи», — рассказали в зоопарке.
Сейчас в зоопарке 4 азиатских буйвола: мама Зорька, папа Борис, самка Валя и малыш Янис. Все семейство и малыша можно увидеть уже сегодня. Азиатский буйвол относится к парнокопытным семейства полорогих. Его отличительная особенность — направленные в противоположные стороны рога, слегка отведенные назад. У самок рога заметно меньше, а иногда отсутствуют вообще. Животное может достигать в длину до 3 м и в высоту около 2 м.
По территориальному расселению этот вид распространён в Индии, Таиланде, Индонезии, некоторых регионах Непала. Во множестве стран эти животных выращивают в домашнем хозяйстве.