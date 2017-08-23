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17:00 (мск), источник: Югополис

На выборах в Краснодаре и Сочи впервые используют технологии QR-кодирования

При подсчете голосов избирателей официальные протоколы будут составлены с использованием технологии QR-кодов.

10 сентября при подсчете голосов избирателей официальные протоколы будут составлены с использованием технологии QR-кодов — двумерных штрихкодов, позволяющих сохранять информацию и считывать ее с помощью специальной программы.

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе администрации Сочи, использование QR-кода на выборах ранее не практиковалось. Сейчас члены участковых избирательных комиссий проходят обучение. Они будут выполнять обязанности операторов по применению технологии QR-кодирования. Специальное программное обеспечение, разработанное Центральной избирательной комиссией России, уже изучили около 300 человек.

— Технология с машиночитаемым кодом применяется в Сочи и в Краснодарском крае впервые на выборах депутатов ЗСК. В Сочи данная технология будет применяться на 202 избирательных участках. Где численность избирателей более 300. Не будет технология применяться на 10 участках, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, — рассказала председатель избирательной комиссии г. Сочи Валентина Ткачева.

Сформированный с использованием специализированного программного обеспечения протокол позволит избежать ошибок и исключить распространение обычных бумажных копий. Все сведения поступают в систему ГАС «Выборы». Она не связана с Интернетом и исключает хакерские атаки. В сеть выводятся только итоги голосования, которые размещает краевая избирательная комиссия.

Напомним, выборы в Законодательное собрание края пройдут 10 сентября 2017 года. На них будут избраны 70 депутатов 35 по одномандатным округам и столько же по партийным спискам. При этом состав ЗСК кардинально изменится: в списке претендентов на кресло депутатов ЗСК оказались вице-губернаторы, главы районов и малоизвестные политики.

Проведение выборов в ЗСК обойдется бюджету Кубани в 329 млн рублей.

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