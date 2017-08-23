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14:01 (мск), источник: Meduza

«Гринпис» сделал удобную карту загрязнения воздуха в Москве. Проверьте свой район!

Экологическая организация «Гринпис России» сделала карту «Чем дышит Москва?», рассказывающую, насколько в городе загрязнен воздух. На ней можно посмотреть, какова концентрация вредных веществ в разных точках Москвы и как она меняется со временем.

Карта учитывает 15 загрязняющих веществ — например, сероводород, аммиак, диоксид азота и другие. Описание этих веществ и их потенциального вреда здоровью можно прочитать, если кликнуть на букву i в правом верхнем углу экрана; посмотреть концентрацию разных веществ — если кликнуть на иконку с колбой. Голубой цвет означает, что концентрация в пределах допустимой; оранжевый — что нормы могут быть превышены в случае, если такая концентрация сохранится несколько часов; красный — что концентрация вещества выше предельно допустимой. Данные собираются в режиме реального времени с 56 московских станций «Мосэкомониторинга».

«Медуза» публикует карту: проверьте, чистый ли воздух возле вашего дома, работы или, например, у Басманного суда.

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