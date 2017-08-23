«Гринпис» сделал удобную карту загрязнения воздуха в Москве. Проверьте свой район!

Карта учитывает 15 загрязняющих веществ — например, сероводород, аммиак, диоксид азота и другие. Описание этих веществ и их потенциального вреда здоровью можно прочитать, если кликнуть на букву i в правом верхнем углу экрана; посмотреть концентрацию разных веществ — если кликнуть на иконку с колбой. Голубой цвет означает, что концентрация в пределах допустимой; оранжевый — что нормы могут быть превышены в случае, если такая концентрация сохранится несколько часов; красный — что концентрация вещества выше предельно допустимой. Данные собираются в режиме реального времени с 56 московских станций «Мосэкомониторинга».