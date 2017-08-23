Красноярские учёные раскрыли тайну самых больших геоглифов в мире

Однако, красноярские учёные опровергают внеземное происхождение геоглифов. Более того, уверены, что сделаны они совсем недавно, около двух лет назад. «Скорее всего, это трёхмерная сейсморазведка, которая применяется при поиске нефтяных месторождений, — комментирует “открытие” заведующий кафедрой “Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых” СФУ Вячеслав Нескоромных. — Технология построения трёхмерной компьютерной модели была открыта совсем недавно и связана с использованием спутниковой съёмки. То, что мы видим — это следы, сделанные движущейся по тундре техникой. Исследования ведутся по сложному маршруту замкнутых линий по всем сторонам света сначала в одном направлении, потом в обратном. Доказательством того, что это геологоразведка, служит ещё и то, что на снимках звёзды двух типов, с замкнутыми линиями и похожие на снежинку с закруглёнными в виде петлей концами. Так вот, поскольку в тундре почва восстанавливается очень медленно, там без надобности не разрешают ходить тяжелой технике. Видимо, нефтеразведчикам сказали о том, что они излишне топчут тундру, поэтому обратно техника стала возвращаться по тому же пути, а петля — это разворот техники».