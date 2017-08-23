История с жительницей Башкирии, которую 30 лет назад перепутали в роддоме Челябинска, получила продолжение
«Маме» Екатерины Тугановой выплатят один миллион рублей компенсации.
«Маме» Екатерины Тугановой выплатят один миллион рублей компенсации.
История с жительницами Челябинской области и Башкирии, которые 30 лет воспитывали чужых детей
Напомним, что удивительная история случилась с Зоей Антоновной в роддоме Челябинске еще в 1987 году. Акушерки перепутали новорожденных девочек и отдали Тугановой «дочку» Катю, которую родила девушка из Башкирии. Люция, настоящая дочь Зои, отправилась в неблагополучную семью из деревни на востоке Башкирии. А в 13 лет «родители» несчастной девочки отдали ее в детский дом.
Родственники встретились совершенно случайно и сразу же решились на
А сегодня стало известно, что 70-летней Зое Тугановой Правительство России выплатят один миллион рублей компенсации. Дело в том, что сейчас этого роддома уже давно нет, и вся ответственность перешла на местный перинатальный центр, вину которого в суде так и не доказали.