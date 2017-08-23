История с жительницей Башкирии, которую 30 лет назад перепутали в роддоме Челябинска, получила продолжение

История с жительницами Челябинской области и Башкирии, которые 30 лет воспитывали чужых детей из-за ошибки врачей, получила неожиданное продолжение. Одной из матерей выплатят один миллион рублей компенсации, — сообщает КП-Челябинск.

Напомним, что удивительная история случилась с Зоей Антоновной в роддоме Челябинске еще в 1987 году. Акушерки перепутали новорожденных девочек и отдали Тугановой «дочку» Катю, которую родила девушка из Башкирии. Люция, настоящая дочь Зои, отправилась в неблагополучную семью из деревни на востоке Башкирии. А в 13 лет «родители» несчастной девочки отдали ее в детский дом.

Родственники встретились совершенно случайно и сразу же решились на ДНК-тест, который полностью подтвердил их родство.