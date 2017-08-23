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16:03 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре изменят маршрут автобуса № 46

В краевом центре с 1 сентября автобус № 46, который ходил от Колхозного рынка в поселок Плодородный, сменит маршрут.

Источник: ЮГА.ру

Обновленный маршрут № 46 свяжет ЖК «Панорама» и стадион ФК «Краснодар» с центром города, он пройдет мимо объектов социального значения. На линии будут курсировать автобусы большой вместимости.

Автобусы № 46 пойдут от Сенного рынка до улицы Школьной по прежнему маршруту, затем машина пойдет по Восточно-Кругликовской, свернет на 40 лет Победы и проследует до улицы имени Генерала Трошева. Далее автобус пойдет по прежнему маршруту.

На 40 лет Победы в районе улицы Героев Разведчиков появится дополнительная остановка, передает пресс-служба администрации Краснодара.

В сентябре после проведения мониторинга при необходимости на маршрут будут пускать дополнительные автобусы.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре из-за ремонта дороги на улице Новороссийской изменится автобусный маршрут № 47.

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