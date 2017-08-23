В Краснодаре изменят маршрут автобуса № 46
В краевом центре с 1 сентября автобус № 46, который ходил от Колхозного рынка в поселок Плодородный, сменит маршрут.
В краевом центре с 1 сентября автобус № 46, который ходил от Колхозного рынка в поселок Плодородный, сменит маршрут.
Обновленный маршрут № 46 свяжет ЖК «Панорама» и стадион ФК «Краснодар» с центром города, он пройдет мимо объектов социального значения. На линии будут курсировать автобусы большой вместимости.
Автобусы № 46 пойдут от Сенного рынка до улицы Школьной по прежнему маршруту, затем машина пойдет по
На 40 лет Победы в районе улицы Героев Разведчиков появится дополнительная остановка, передает
В сентябре после проведения мониторинга при необходимости на маршрут будут пускать дополнительные автобусы.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре